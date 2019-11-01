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身心障礙勞工提早退休 副總統答應研議

最新更新：2019/11/01 20:06
副總統陳建仁（前左3）1日到屏東基督教勝利之家訪視，與身心障礙者座談，對於有人提出將勞工身心障礙者的退休年齡提早到55歲，陳副總統表示，將請勞動部研議。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月1日
副總統陳建仁（前左3）1日到屏東基督教勝利之家訪視，與身心障礙者座談，對於有人提出將勞工身心障礙者的退休年齡提早到55歲，陳副總統表示，將請勞動部研議。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）副總統陳建仁今天到屏東視察，在屏東市勝利之家與身心障礙者座談時，有人提出，對於勞工身心障礙者的退休年齡提早到55歲。陳副總統表示，將請勞動部研議。

陳副總統今天分別到香蕉研究所與農民座談、訪視屏東勝利之家庇護工場並與身心障礙者座談，同時走訪長治百合永久屋的特色教堂。

陳副總統在勝利之家與身心障礙者座談時，有身心障礙代表表示，身心障礙者中年後，體力漸衰，但現行制度勞工必須65歲才退休，希望政府能夠將身心障礙者的退休年齡比照身心障礙公務人員，提早到55歲退休。

陳副總統表示，將請勞動部研議。他同時也請一旁的立委鍾佳濱在立法院協助推動法案通過。另有身心障礙者提到提高身心障礙的生活津貼。陳副總統也表示，將請衛生福利部研議。

陳副總統也訪視香蕉研究所並與農民座談，鼓勵農民加入香蕉收入保險。他表示，總統蔡英文上任以來，針對農民的重要工作就是提高農民福利、改善環境、活化農村及保障農民。

陳副總統指出，台灣因為天候因素影響，近年來平均每年約有新台幣123億元的農業天然災害損失，但政府農業天災救助金額年平均約31億元，覆蓋率還不足以穩定農民收入，因此訂定專法推廣農業保險。自民國104年以來針對農產品已推出16品項保單，總投保件數3.5萬件、總投保金額72億元，可分散農民因天然災害風險。

副總統說，台灣農業保險還有許多成長與進步空間，後續將持續滾動檢討，建立適合台灣的農業保險制度，請各農會及農民繼續支持農業保險政策，讓農家收入維持一定水準。

農委會主委陳吉仲並向在場農民表示，今年香蕉外銷日本1000多公噸，比去年增加許多，明年外銷量還會更多，農委會全力向日本推銷台灣的香蕉。

民進黨總統初選至今，陳副總統首度到屏東訪視，接近2020總統大選參選人登記日，陳副總統一個下午連續走訪3個行程，不禁讓人聯想與總統大選搭配副手是否有關，被問到是否有可能再搭配副手，他連忙說，「沒有啦！純粹只是關心地方，看看屏東發展的情況」。（編輯：黃世雅）1081101

副總統陳建仁（中）1日前往屏東視察，到香蕉研究所與農民座談，鼓勵農民加入香蕉收入保險。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月1日
副總統陳建仁（中）1日前往屏東視察，到香蕉研究所與農民座談，鼓勵農民加入香蕉收入保險。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月1日
副總統陳建仁（左3）1日前往屏東基督教勝利之家訪視，與身心障礙者座談，並參觀庇護工場。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月1日
副總統陳建仁（左3）1日前往屏東基督教勝利之家訪視，與身心障礙者座談，並參觀庇護工場。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月1日
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