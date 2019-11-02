總統大選被連署人送件截止 中選會：僅一組送件

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）2020大選第15任總統、副總統選舉被連署人，包括前副總統呂秀蓮在內共有8組人馬，今天是送件截止日。中選會晚間表示，僅有黃榮章、柯振榮一組向台北市選委會提出67份連署書件。

呂秀蓮與前南投縣長彭百顯接受喜樂島聯盟推薦投入2020正副總統選舉連署，不料，在今天下午5時30分收件截止前，透過新聞稿宣布退選，並提出5點批評，包括總統副總統選舉罷免法強制連署人需附身分證影本規定，侵害公民隱私權，嚴重阻礙連署進行，根本違憲。

中選會官員回應表示，中選會作為選務機關，依總統副總統選舉罷免法及相關規定辦理連署收件；連署格式部分，法律及相關辦理都規範明確，對於呂秀蓮的批評，不予置評。

此外，中選會晚間發布新聞稿表示，第15任總統、副總統選舉，直轄市、縣（市）選舉委員會受理被連署人提出連署書件期間，計有黃榮章、柯振榮1組向台北市選舉委員會提出67份連署書件（實際數量以查核結果為準）。

中選會指出，第15任總統、副總統選舉被連署人名單共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為黃多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅峯、張建富。直轄市、縣（市）選舉委員會依法自9月19日起至11月2日止受理被連署人提出連署書件。

中選會官員指出，依規定，這8組人馬都無法取回保證金新台幣100萬元。

中選會進一步表示，台北市選舉委員會將依總統副總統選舉罷免法、總統副總統選舉連署及查核辦法規定，查核連署書件後，將查核結果函報中選會；中選會將於委員會議審議後，在11月13日公告連署結果。

依據總統副總統選舉罷免法第23條第4項規定，連署人數達最近1次立法委員選舉選舉人總數1.5%（即28萬384人），中選會將進行完成連署公告，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數1/2者，保證金不予發還。（編輯：張良知）1081102