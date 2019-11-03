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林飛帆陪莊競程掃街 強調團結是大選主旋律

最新更新：2019/11/03 17:46
民進黨副秘書長林飛帆（前左）3日陪同民進黨台中市第5選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程（前右）到一中商圈掃街拜票，兩人並一同品嚐冰品。中央社記者郝雪卿攝　108年11月3日
民進黨副秘書長林飛帆（前左）3日陪同民進黨台中市第5選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程（前右）到一中商圈掃街拜票，兩人並一同品嚐冰品。中央社記者郝雪卿攝　108年11月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）民進黨副秘書長林飛帆今天到台中市陪同第5選區立委參選人莊競程掃街，他表示，這個選區是綠營相對艱困選區，絕對是輔選重點，而不管中央或地方，團結是這次大選的主旋律。

台中市立委第5選區（北、北屯區）被視為是綠營的艱困選區，林飛帆下午抵達台中市為莊競程站台，先陪同到一中商圈徒步掃街，向民眾拜票，兩人還一起品嚐有名的一中豐仁冰，接著搭上戰車遊行，從北區育才北路出發一路遊街到北屯區民俗公園，參加由台中市議員曾朝榮舉辦的「挺小英競程後援會」成立大會。

林飛帆表示，感謝年輕世代的莊競程，願意跳出來投入這個艱困選區，這次全國各個艱困選區有很多年輕人出來，新一代從政者很希望透過這次參選，帶來對國家的改變，也改變民進黨的體質。總統蔡英文及民進黨主席卓榮泰等人都很感佩莊競程願放棄原本優渥、平靜的大學教書生活投入選戰，希望在全國艱困選區開出不錯成績。

對於選戰策略，林飛帆認為，就是莊競程要在這個選區能獲得全黨團結的最大整合力量，包括蔡總統、卓榮泰都覺得台中這個選區是重中之重，絕對是輔選重點，除了他今天待了一個下午，未來總統等人也會前來。從蔡總統與前行政院長賴清德同台來看，不管中央或是地方，全黨團結都是這次大選的主旋律。

林飛帆也呼籲大家支持莊競程，未來4年有很多改革工作，需要蔡總統連任與國會過半來守住立場，再次拜託大家，一定要出來投票，用選票傳遞訊息。（編輯：黃世雅）1081103

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