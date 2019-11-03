蔡陣營4日推新一波競選廣告 主打台灣精神

（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文競選連任辦公室繼10月分推出「中華民國不分你我」的廣告影片後，明天將再推出「關心台灣」CF影片；競辦發言人廖泰翔今天說，將以影像廣告、社群、歌曲、遊戲交互運用多種手法，接觸更多分眾，打破同溫層。

廖泰翔指出，明天將推出的這支「關心台灣」CF影片，影像主軸及內容上有別於以往，並不是以參選人為主，而是要呈現台灣民眾的精神，喚起民眾對這塊土地的關懷。希望讓看見台灣變得更好，也更清楚對於未來的想像。

國民黨總統參選人韓國瑜陣營近日積極調整競選宣傳策略，廖泰翔指出，單純包裝參選人形象的時代已過去，不論如何包裝，在民調的市政滿意度方面，仍然很明確可以感受到大家對韓國瑜市政成績的看法，也無法遮蓋「落跑市長」的事實，「競選廣告應該要能務實傳遞理念，而不是單純包裝虛擬形象」。

影像廣告並不是蔡總統競辦唯一的宣傳方式，廖泰翔說，從空中到地面，社群、歌曲、遊戲、Line等，蔡陣營進行多元的嚐試，試圖與各種不同的族群溝通，打破同溫層爭取更多支持。

另外，韓國瑜近來針對學貸等政見，頻頻對外說明，拉攏年輕選民的意味頗為濃厚。廖泰翔認為，韓國瑜不管提出什麼支票，年輕人最想知道的是「計畫是什麼？如何執行？會不會又跳票？」

他說，韓國瑜過去在高雄市長選舉提了很多政見，但很多都跳票了，譬如摩天輪、挖石油、賽車場...等。反觀蔡英文總統執政3年有成，不管是加薪、減稅、育兒補助等，都有具體的成果減輕年輕世代的壓力。蔡陣營會持續依照節奏，推出相關政見與競選文宣。（編輯：蘇龍麒）1081103