呂秀蓮疑連署書被帶走 民進黨籲尊重民主程序

（中央社記者葉素萍台北5日電）前副總統呂秀蓮今天說，她在連署過程，有19萬多份連署書，遭到不明人士帶走不知去向，呼籲執政黨徹查。民進黨指出，請前輩尊重民主程序，展現民主風範，不應以栽贓指控方式來抹殺台灣得來不易的民主。

呂秀蓮、前南投縣長彭百顯接受喜樂島聯盟推薦投入2020正副總統選舉連署，從9月19日起展開連署活動，須獲得28萬384人連署，才可取得角逐2020總統大選的資格；不過11月2日下午收件截止前，呂秀蓮宣布退選，並強調由於法律及政治因素未能完成連署。

呂秀蓮今天召開記者會質疑，選罷法要求連署人附上身分證影本是違憲行為，要求修法。

她並說，連署站開啟之後，一直受到有形、無形的干擾、羞辱，甚至利誘；曾有某甲幫忙連署10萬份以及某乙幫忙連署9萬份本來答應要給A連署站，最後卻被C單位搶走，很多志工等著要整理，卻遲遲沒有等到。

呂秀蓮表示，這些被搶走、取走的連署書，據說是有個大收買家收買了這些，怎樣的利益她不知道，有人說或許他們希望獲得不分區立委提名因此送個禮物過去，拿一刀捅了她，也有人說是個賺外快的好機會，她希望司法出面保護每個人的神聖公民權。

呂秀蓮還說，特定志工是某方派來的臥底，也早知道對方是誰，只是需要更多證據。

呂秀蓮並說，她剛剛講的事，「我沒有講跟蔡總統有關」，她只是公開呼籲蔡總統與蘇貞昌應該徹查，否則沒有資格再喊民主。

民進黨透過聲明指出，呂秀蓮指控有買家收購其總統參選連署書，為向民進黨送上禮物，爭取不分區提名一事，民進黨中央「嚴正駁斥此無的放矢的指控，且感到無比痛心」。

民進黨說，呂秀蓮是民進黨及台灣各界敬重的民主前輩，日前，對於呂秀蓮參選總統的連署未能成案的責難發言，民進黨未有回應，是顧及前輩昔日民主貢獻，並理解其受到挫折心情。然而連署既然未竟，也請前輩尊重民主程序，展現民主風範，不應以栽贓指控方式來抹殺台灣得來不易的民主。

民進黨指出，將連署未達門檻一事與319槍擊案類比，並牽扯民進黨的不分區提名，實在是不可承受之不實指控。懇請呂秀蓮重拾過往追求民主的自我，與民進黨、台灣人民站在一起，這次2020年總統大選，全力支持顧全台灣主權的蔡總統，勿讓親痛仇快。（編輯：黃國倫）1081105