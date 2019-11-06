吳敦義列不分區 部分央委：當不成議長就應放棄

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨主席吳敦義表態考慮列不分區安全名單，部分中央委員認為吳敦義應排安全名單最後一名，且如果無法出任國會議長，就要放棄就任立委，否則將對吳敦義的不分區提名投不同意票。

不過，國民黨中常委曾文培下午在中常會前受訪表示，有人建議吳敦義列安全名單，當然也有人反對；但是基本要給黨主席一定的尊重，如果自己的黨員都看不起國民黨，外人怎麼會看得起。

吳敦義是否列入國民黨不分區立委安全名單，備受關注，吳敦義昨天受訪時公開表示，如果有適當機會，或許他可排在不分區第8到10名間，但他還在考慮中，「沒有一定要，也沒有一定排在哪裡。」

國民黨不分區立委正式名單將在11月13日提報中常會，11月16日中央委員將行使同意權，最終名單和排序則將在11月18日前由吳敦義核定。

有部分中央委員認為，為確保立委席次過半，希望吳敦義應該列在安全名單的最後一名，才可以拉抬聲勢，全力衝高政黨票。另外，如果無法擔任立法院長，吳敦義應讓出不分區席位。

不具名的中央委員指出，已有將近50名的中央委員同意，若吳敦義無法達到上述要求，會在16日的中央委員全體會議上，對吳敦義投下不同意票，雖然距離半數的107票還有段差距，但至少也是展現出態度，呼籲黨中央正視黨內民意。

中央委員表示，他們不反對吳敦義列入不分區安全名單，也不反對吳敦義爭取立法院長，但如果吳敦義排序太前面，對於衝刺政黨票不利；不少具有地方民代身分的中央委員也持相同看法。

中央委員指出，若身兼黨主席的吳敦義，進入國會後只擔任陽春立委，恐傷及立法院黨團的多元聲音，壓縮黨籍立委討論的空間，且對於未來黨團運作也有影響；到時候要服從黨團總召、書記長等黨團幹部領導，還是要聽黨主席的。吳敦義應先表態，若無法擔任院長，就必須放棄不分區席位。

根據國民黨不分區立委提名辦法規定，若被提名人經中央委員全體會議出席人半數以上不同意，取消其提名。目前國民黨中央委員人數為214人，半數為107票。（編輯：謝佳珍）1081106