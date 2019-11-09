蔡總統向雲林鄉親懇託 承諾加強長照系統

（中央社記者黃旭昇新北9日電）蔡總統今天晚上表示，她希望在雲林縣打造下一階段的農業，並推廣光電與離岸風電。在雲林的長照要打造成全國示範縣，也設置高齡健康及長照研究中心，不必擔心家人沒人照顧。

總統蔡英文今天晚上到新北市五股區參加新北市雲林同鄉會第四屆第一次會員代表大會，向在座的雲林鄉親推薦在舞台上的民主進步黨新北市立法委員參選人。

蔡總統致詞時表示，她經常到雲林縣，國策顧問中有6人是雲林人，雲林是很重要的農業縣，她將要帶領雲林縣到下一階段的農業發展，並將雲林農產推銷到世界。

總統表示，雲林不只有光電也推動離岸風電，目前，將雲林台大醫院高齡健康及長照研究中心設置在斗六，繼續發揮整合在地長照的功能。

總統表示，持續推動長照2.0制度，讓出外打拚的年輕人不必擔心家鄉的老年人無人照顧，這樣的長照系統不但是台灣最好的，也是全台灣的示範。

她說，雲林做好就是台灣做好，懇請鄉親支持讓她有機會連任，下一階段4年為台灣做事。

稍早，新北市長侯友宜也到場向鄉親致意，他表示，上任後致力於照顧市民，推動安居樂業的理念。他不願意在選舉期間的語言造成衝突與對立，只要專心推動市政就能獲得肯定，希望雲林鄉親繼續鞭策他。（編輯：張銘坤）1081109