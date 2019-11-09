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與綠黨合作破局 社民黨：綠社盟將缺席立委選舉

最新更新：2019/11/09 20:57

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）社民黨今天發布聲明表示，因綠黨對合作消極以對，並擅自發布對社民黨空穴來風的指控，更將自提人選參選，形同合作破局，因此，綠黨社會民主黨聯盟將缺席2020立委選舉。

社民黨表示，歷經半年多的戮力奔走，以及獨立完成綠黨社會民主黨聯盟（簡稱綠社盟）政黨立案工作下，卻因綠社盟聯盟夥伴綠黨消極以對，並於粉絲團擅自發布對社民黨空穴來風的質疑與指控。

此外，社民黨指出，11月4日更接獲綠黨召集人劉崇顯、秘書長張志偉告知「綠黨沒有要與社民黨共推不分區名單」、綠黨「要自推區域10名立委參選人、不分區6名參選人」。因此，社民黨主動宣布，因綠黨拒絕合作，社民黨將無法繼續以綠社盟為名，投入參與2020大選，並向支持者表達遺憾與歉意。

社民黨表示，基於第三勢力政黨應合作堅定「抗中保台」立場，今年起持續與第三政黨尋求合作，並執行綠社盟政黨立案工作，力保綠社盟不在這次大選中缺席。然而，自8月18日綠社盟召開第一次黨員大會後，綠黨卻透過粉專對社民黨提出空穴來風的指謫，破壞綠社盟得來不易的團結成果，且綠黨黨中央至今對此仍毫無反應；社民黨在被拖延進度下，因整合不成而讓綠社盟必須缺席此次大選，感到萬分遺憾與痛心。（編輯：楊玫寧）1081109

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