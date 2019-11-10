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蘇起：民進黨若不接受九二共識應提出替代方案

最新更新：2019/11/10 17:58

（中央社記者游凱翔台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團顧問蘇起今天表示，「九二共識、一中各表」是韓國瑜的政策、也是整個競選團隊的想法，若民主進步黨不接受，有沒有可與中國打交道的替代方案，民進黨執政以來，未曾對此給過交代。

亞太和平研究基金會董事長許信良今天在「孫中山與公共事務」論壇上發表「兩岸關係的現在與未來」演講，並主動回應韓國瑜兩岸國政顧問蘇起所提的「地動山搖」和「火山爆發論」的言論。

許信良表示，韓國瑜團隊提出「一中各表的九二共識才是正港的九二共識」，然而「把國民黨的九二共識拆穿得最徹底的，不是民進黨，而是共產黨。」

許信良也說，在蘇起指導下，韓國瑜兩岸政策白皮書提出「正港的九二共識」概念，問題是，當中國否定中華民國、否定一中各表，所謂「正港的九二共識」便成為空中樓閣，便成為海市蜃樓。

蘇起晚間接受中央社訪問時回應，「九二共識、一中各表」是韓國瑜的政策、也是整個競選團隊的想法，並非是他一人蘇起的想法。

蘇起表示，他完全可以理解許信良不接受九二共識，但他想反問，若民進黨不接受，有沒有可以跟中國打交道的替代方案，民進黨執政以來，未曾給老百姓一個交代。（編輯：蘇志宗）1081110

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