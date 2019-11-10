許信良：九二共識一中各表已被中共徹底拆穿

（中央社台北10日電）亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，韓國瑜團隊目前提出「一中各表的九二共識才是正港的九二共識」，然而「把國民黨的九二共識拆穿得最徹底的，不是民進黨，而是共產黨」。

許信良今天應邀在高雄「孫文南院協會」主辦的「孫中山與公共事務」論壇、發表題為「兩岸關係的現在與未來」的主題演講，並在主動回應國民黨籍總統參選人韓國瑜的兩岸國政顧問蘇起所提的「地動山搖」和「火山爆發」論時，做上述表示。

許信良表示，兩岸關係一直是台灣歷次總統大選的主要議題，2020不但不例外，甚且變本加厲；這一方面說明這個議題對台灣的特殊重要性，一方面也說明針對這個議題台灣內部至今缺乏共識。

他指出，對於特殊重要的議題缺乏內部共識，就是國家的危機，選舉操作又往往誇大並加深了這個危機；典型的例子，就是韓國瑜的兩岸國政顧問蘇起提出的「地動山搖」和「火山爆發」論。

他表示，在10月10日韓國瑜的「兩岸政策白皮書」發表會上，蘇起說，他擔心若蔡英文連任，「台灣會進入火山爆發的情況」；在這之前，蘇起也於10月4日在「馬英九基金會」舉辦的「台灣國安問題研討會」上提出「5個如果」論。

許信良認為，蘇起這些談話是徹徹底底的為選舉目的操作的、意在恫嚇台灣人民的危言聳聽。這些談話反映的思維，完完全全低估了習近平作為當今超級大國領導人應有的理性、遠見、和能力，也完完全全低估了美國對中戰略改變後美中關係以及全球形勢的不同發展。

他強調，現在兩岸雙邊關係的唯一障礙，在於中國大陸根本否定中華民國：否定1949年以後中華民國在台灣繼續存在的歷史事實，否定中華民國憲法，否定中華民國制定的所有法律。

他說，總統蔡英文政府以中華民國憲法和「兩岸人民關係條例」作為處理兩岸關係依據的兩岸政策，是台灣藍綠兩大政黨的共同立場。如果中國大陸不否定中華民國，就沒有任何理由拒絕接受這項政策，就沒有任何理由拒絕兩岸的一切交往，包括民間交往和官方交往。

許信良認為，中國大陸否定中華民國，也讓國民黨相異於民進黨的兩岸主張陷入困境。至於「把國民黨的九二共識拆穿得最徹底的，不是民進黨，而是共產黨。」

許信良引述中共軍方出身的前中國國台辦副主任王在希2月份見諸媒體報導的說法表示，「多年來國民黨把九二共識解釋為一中各表，扭曲了九二共識的本來意義；如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。所謂的一中各表，嚴格意義上偏離了一個中國原則。」

許信良接著反問，在這樣的情境之下，蘇起還繼續高談一中各表的九二共識才是正港的九二共識，還繼續高唱以這樣的九二共識再創兩岸和平穩定發展，「如果這不是自欺欺人，什麼才是自欺欺人。」

他說，在蘇起指導下完成的韓國瑜兩岸政策白皮書提出「正港的九二共識」概念。問題是，當中國大陸否定中華民國，否定一中各表，所謂「正港的九二共識」便成為空中樓閣，便成為海市蜃樓。（編輯：陳家倫/林克倫）1081110