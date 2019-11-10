許信良：大陸不尊重台港 怎能期待國際給予信任

亞太和平研究基金會董事長許信良10日表示，大陸必須調整咄咄逼人的民族主義，且中國崛起的速度和規模，很難不引起美國的恐懼。圖為2019年10月1日慶祝中共建政70週年大會，在天安門廣場受閱的東風41型核子洲際飛彈方隊。（中新社提供）中央社 108年11月10日

（中央台北10日電）許信良今天表示，大陸是全球化的受益者，必須堅持改革開放、調整咄咄逼人的民族主義，但若對台港都不能尊重和包容，怎能期待別的國家和民族，相信崛起的中國不會對他們威脅和侵犯。

前民進黨黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良今天應邀在高雄「孫文南院協會」主辦的「孫中山與公共事務」論壇發表題為「兩岸關係的現在與未來」主題演講，在談及大陸對台灣和香港、對美國等大國關係時，做上述表示。

許信良首先提及中美關係並指出，美國總統川普就任以來，美中關係發生了戰略性的轉變。簡單說，美國以前把中國當作「戰略性夥伴」，現在則把中國當作「戰略性對手」。

他表示，中國崛起的速度和規模，很難不引起美國的恐懼。

許信良以美國副總統彭斯（Mike Pence）2018年10月8日在哈德遜研究所（Hudson Institute）的演講內容為例指出，這「無異於一篇聲討中國的檄文，它對中國的敵意是方方面面的：除了經濟，還涉及科技、安全、政治、外交、軍事、宣傳、學術、宗教、人權，以及體制。」

他還表示，美國其實已經著手進行抑制中國的戰爭，貿易戰只是開端。即使是貿易戰，川普也不諱言，「美中貿易戰的目標就是不讓中國繼續崛起」。

許信良說，中國是全球化的最大受益者，理應成為全球化的最大維護者。所以，繼續支持和推動全球化的決策是對的，積極參與全球治理的努力是對的，不稱霸的態度也是對的，但「必須誠心誠意，表裡一致」。

許信良質問，如果不稱霸，如果支持全球化，何必需要更多航空母艦，何必需要更強大的遠洋海軍？難道21世紀的中國，真的相信它也像19世紀侵略它的帝國主義國家一樣，需要船堅炮利來保護它的全球商業利益？

他表示，大陸必須堅持改革開放，大陸必須調整咄咄逼人的民族主義，「而首先最必須調整的，就是對香港和對台灣的偏頗心態！」

許信良說，如果對香港和對台灣都不能尊重和包容，怎能期待別的國家和別的民族相信崛起的中國不會對他們威脅和侵犯；「如果能做這樣的調整，香港會成為困擾的問題嗎？兩岸會存在難解的問題嗎？」

他建議，中國民族主義必須儘快昇華成為人類終將共同追求的全球主義，引領人類走向全球命運共同體，引領人類走向中國先哲所想望的大同世界，「不是比再造漢唐盛世更崇高、更偉大、更值得驕傲的志業嗎？」

許信良最後強調：「我由衷地相信，在邁向這樣的志業的道路上，兩岸會攜手同行！」（編輯：陳家倫/林克倫）1081110