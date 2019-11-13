國民黨公布不分區名單 中常委不滿火藥味濃

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨今天公布不分區立委名單，中常委轉述說，常委對名單一片罵聲，希望重新討論卻仍強行通過，有部分常委質疑在安全名單內的車宜靜、李玉嬋對國民黨的貢獻為何，還有常委直接退席，不願幫名單背書。

國民黨中常會下午討論不分區名單，與會人士說，中常委在會中對不分區名單有諸多不滿，會議一度休息30分鐘，由中常委跟吳敦義私下協調後，才又繼續開會。

面對黨內對吳敦義自列不分區的批評，與會人士轉述，吳敦義在常會上回應說，「已經從原本的第8名退到第10名了。」

與會人士說，有身兼立委參選人的中常委直接表示，這份名單衝擊區域立委選情，反問「一定要今天過嗎？」

更有不少常委質疑被列入不分區安全名單中的救國團主任葛永光的妻子車宜靜、台北護理健康大學教授李玉嬋對國民黨有什麼貢獻，過去根本不認識這兩人，但黨副秘書長兼組發會主委杜建德以時間不夠為由，不一一做說明，讓與會常委相當不滿。

勞工代表的中常委也質疑，不分區名單中勞工代表少，但醫療背景的卻有6個，抗議不公平；還有常委質疑，名單中完全沒有青年代表，忽略世代交替問題。

中常委徐弘庭更在常會上不滿表示，若吳敦義真的要列入不分區，至少應該排在安全名單14名，徐弘庭最後直接退席抗議，不想為這份名單背書。

與會人士轉述，徐弘庭退席後，吳敦義就說，「那就這樣，散會吧」。

國民黨文傳會在中常會結束後約半小時公布最終不分區立委名單，名單順序有4組對調。

與會人士表示，杜建德一度私下勸說有意見的中常委，不分區名單都已經安排好，牽一髮動全身，難以調整；但後來名單竟有4組微調，令中常委十分傻眼。

不過，國民黨發言人歐陽龍表示，不分區名單做出局部調整，是因為大家在中常會中討論熱烈，且該份調整名單也在中常會中一致通過，將在16日由中央委員行使同意權、18日報中選會。

根據國民黨公布的不分區立委名單，1至15名依序為警大退休教授葉毓蘭、立委曾銘宗、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、農田水利會聯合會長林文瑞、台北護理健康大學教授李玉嬋、前立委邱毅、屏東縣黨部主委廖婉汝、黨主席吳敦義、台南市黨部主委謝龍介、救國團主任葛永光的妻子車宜靜、台商溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美。

第16至34名依序為前總統府發言人陳以信、前高盛集團副總裁吳怡玎、中常委李德維、桃園新住民交流協會理事長牛春茹、中常委曾文培、台灣護理學會副理事長王桂芸、中常委范成連、中常委侯佳齡、退警協會總會長耿繼文、台灣勞工總工會理事長王裕文、號記會計師事務所所長邱素蘭、中央委員張智倫、全國教育產業總工會監事李惠蘭、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕、台商連元章、懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如、台心醫院執行院長謝瀛華、護理師黃璉華、組發會副主委林有志。

其中，變換順序的4組分別為謝龍介、車宜靜對調；牛春茹與王桂芸對調；王裕文、李惠蘭對調；邱素蘭、張智倫對調。（編輯：紀淑芳）1081113