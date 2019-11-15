台灣維新黨再推立委參選人 提立委收入減半政策

（中央社記者游凱翔台北15日電）由前台南縣長蘇煥智擔任召集人的台灣維新黨，今天推出第二波明年立委選舉區域參選人，包括高雄第四選區黃兆呈、台南第六選區翁語含、台中第八選區朱智德；同時提出「台灣維新立委收入減半」政策。

台灣維新黨下午舉辦記者會，公布第二波區域立委、共3名的參選人；分別是高雄市第四選區（林園、鳥松、大寮、仁武）曾任高雄縣議員的黃兆呈、台南市第六選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區）的翁語含及台中第八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）的朱智德。

蘇煥智表示，台灣維新黨區域立委參選人共將提名13席，今天公布其中3席；另外，台灣維新黨不分區立委名單，預計17日或18日全數公布。

此外，在記者會中，台灣維新黨也提出「台灣維新立委收入減半」的政策。蘇煥智表示，立委長期被詬病怠惰和意氣之爭，應該從減薪一半開始做起，用有限的經費達到最高的效能，因為帶頭自肥的民代一定無法監督政府，也唯有讓立委專心問政，勿忙跑喜宴、忙公祭在無關緊要的活動上，才能導正國會議員專業形象。（編輯：蘇志宗）1081115