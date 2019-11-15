宋楚瑜談香港問題處理 應學台灣野百合學運經驗

（中央社記者郭建伸台北15日電）香港反送中抗爭延燒，親民黨總統參選人宋楚瑜說，台灣鄉親非常關心香港同胞的自由民主，但希望他們好好坐下來溝通。他也說，大陸處理得非常不好，應該學學台灣政府應對野百合學運時期經驗。

宋楚瑜今天接受年代電視台「新聞面對面」專訪，談論參選2020以來包含與鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲的合作、不分區名單及香港問題等議題。

宋楚瑜直言，現在香港的問題，大陸處理得非常不好，甚至警察還跑到香港中文大學，「大陸應該學學台灣經驗」；當年野百合學運時，好多學生聚集在中正紀念堂（今自由廣場）靜坐抗議，他請學生派代表一起參與國民黨中常會，「你有看到有軍隊進來嗎？」

宋楚瑜指出，自由民主的價值，是台港鄉親的DNA，甚至許多大陸鄉親也期盼，但很可惜現在香港送中條例已經取消撤回，抗爭的訴求不清楚，且沒有頭頭（抗爭領導人），政府不曉得跟誰去談。他強調，香港必須了解，「到底是要改革，還是要革命？」

宋楚瑜舉例提到前總統蔣經國晚年時，當時民進黨每週日都發動大規模遊行，蔣經國當時派他與時任立委的陳水扁溝通；後來野百合學運，當時抗爭者訴求清楚，提出如廢除萬年國會等訴求，宋楚瑜強調有訴求及談的對象也是重點。

宋楚瑜也說，如果香港現在要獨立，他不相信大陸或中國人可接受，就連他自己都對此保留態度。宋楚瑜直言，「香港難道永遠這樣搞下去嗎？」呼籲現在雙方都要理性地坐下來，並找到抗爭領導人。

他強調，台灣的鄉親都非常關切香港同胞的自由民主，但是希望他們好好坐下來，用溝通的方式去解決。

野百合學運發生於1990年3月16日到3月22日，是中華民國政府遷台以來第一次的大規模學生抗議，當時上千名學生集結在中正紀念堂靜坐，提出「解散國民大會」等訴求；時任總統李登輝回應學生訴求，召開國是會議，並於隔年廢除動員戡亂時期臨時條款。（編輯：楊凱翔）1081115