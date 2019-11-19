更多編輯台推薦新聞：
地貌形塑方式與地球雷同 土星最大衛星有山有湖
國際

地貌形塑方式與地球雷同 土星最大衛星有山有湖

報導中國擴張行為遭盯上 萬那杜資深記者有家歸不得
國際

報導中國擴張行為遭盯上 萬那杜資深記者有家歸不得

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重
社會

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

若太平島挖石油 葉匡時：目前沒分一杯羹的法源

最新更新：2019/11/19 15:01
民進黨籍高雄市議員黃文益（圖）19日在高雄市議會質詢時表示，礦業法規定，地方政府有權取得礦業權，但高雄市政府被問到太平島挖石油時都推責任給中央政府；高市府連地主都不是，只有行政管轄權，高雄市長韓國瑜從頭到尾在糊弄，甚至還說要修法，根本是騙局。中央社記者王淑芬攝 108年11月19日
民進黨籍高雄市議員黃文益（圖）19日在高雄市議會質詢時表示，礦業法規定，地方政府有權取得礦業權，但高雄市政府被問到太平島挖石油時都推責任給中央政府；高市府連地主都不是，只有行政管轄權，高雄市長韓國瑜從頭到尾在糊弄，甚至還說要修法，根本是騙局。中央社記者王淑芬攝 108年11月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市副市長葉匡時今天說，如果有單位在太平島開發獲利益，高市府盼分享利益，這是高雄市長韓國瑜思考為高雄創造額外財源方式，邏輯清楚，但目前確實沒有「分一杯羹」法源。

韓國瑜去年在高雄市長選舉辯論會表示，他提出太平島開採石油被認為天馬行空，但經濟部已核准台灣中油股份有限公司在當地海域兩次開採，太平島屬高雄旗津，如果開採不要忘了高雄「分一杯羹」，才可解決高雄財政。

民主進步黨籍高雄市議員黃文益上午在高雄市議會質詢時表示，礦業法規定，地方政府有權取得礦業權，但高雄市政府被問到太平島挖石油時都推責任給中央政府。

他說，中油已申請採礦權，除非被駁回，其他人才有開發權，韓國瑜是真不懂還是騙人？

黃文益表示，高雄市政府連地主都不是，只有行政管轄權，韓國瑜憑什麼主張「分一杯羹」？從頭到尾都在糊弄，甚至還說要修法，根本是騙局。（編輯：李明宗）1081119

高雄市副市長葉匡時（左）19日受訪表示，如果有單位在太平島開發獲利益，高市府盼分享利益，這是高雄市長韓國瑜思考為高雄創造額外財源方式，邏輯清楚，但目前確實沒有「分一杯羹」法源。中央社記者王淑芬攝 108年11月19日
高雄市副市長葉匡時（左）19日受訪表示，如果有單位在太平島開發獲利益，高市府盼分享利益，這是高雄市長韓國瑜思考為高雄創造額外財源方式，邏輯清楚，但目前確實沒有「分一杯羹」法源。中央社記者王淑芬攝 108年11月19日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報