若太平島挖石油 葉匡時：目前沒分一杯羹的法源

民進黨籍高雄市議員黃文益（圖）19日在高雄市議會質詢時表示，礦業法規定，地方政府有權取得礦業權，但高雄市政府被問到太平島挖石油時都推責任給中央政府；高市府連地主都不是，只有行政管轄權，高雄市長韓國瑜從頭到尾在糊弄，甚至還說要修法，根本是騙局。中央社記者王淑芬攝 108年11月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市副市長葉匡時今天說，如果有單位在太平島開發獲利益，高市府盼分享利益，這是高雄市長韓國瑜思考為高雄創造額外財源方式，邏輯清楚，但目前確實沒有「分一杯羹」法源。

韓國瑜去年在高雄市長選舉辯論會表示，他提出太平島開採石油被認為天馬行空，但經濟部已核准台灣中油股份有限公司在當地海域兩次開採，太平島屬高雄旗津，如果開採不要忘了高雄「分一杯羹」，才可解決高雄財政。

民主進步黨籍高雄市議員黃文益上午在高雄市議會質詢時表示，礦業法規定，地方政府有權取得礦業權，但高雄市政府被問到太平島挖石油時都推責任給中央政府。

他說，中油已申請採礦權，除非被駁回，其他人才有開發權，韓國瑜是真不懂還是騙人？

黃文益表示，高雄市政府連地主都不是，只有行政管轄權，韓國瑜憑什麼主張「分一杯羹」？從頭到尾都在糊弄，甚至還說要修法，根本是騙局。（編輯：李明宗）1081119