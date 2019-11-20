綠營中市立委參選人聯合登記 訴求8席全上

（中央社記者郝雪卿台中20日電）民進黨及友黨的台中市立委參選人，今天在尋求立委連任的立法院副院長蔡其昌帶領下，一起完成登記作業，一行人除喊出「8席全上，台中全贏」，也強調「顧台灣、會做事」。

第10屆立法委員選舉登記今天進入第3天，台中市共有8個選區，蔡其昌帶領民進黨及友黨的各區立委參選人陳柏惟、洪慈庸、張廖萬堅、莊競程、黃國書、何欣純及翁美春等人，前往台中州廳完成登記。

蔡其昌等人先在台中州廳前高喊「8席全上，台中全贏」等口號，並共同提出6項政見，包括監督空污改善進度、教育環境改善更新、老人長照福利政策、照顧農漁民勞工政策、照顧中小企業轉型升級、減輕青年就業租屋育兒負擔等，8人並在現場共同為這6項政見簽名背書。

蔡其昌接受媒體訪問時指出，看到香港的處境，大家都很憂心，要將台灣顧好，國家能否永續存在，人民能否維持自由民主的生活，「顧台灣」成為他們8人重要訴求，而且他們8人都是會做實事的政治人物，現任立委都有政績，新人也都是「會做事」、有使命的人。

首次參選的莊競程表示，這場選戰非常重要，是台灣是否能夠守住民主自由的選戰，從前靠著許多先進的革命，現在大家才能自由選舉，不要讓下一代又再度需要革命，希望大家用選票維護台灣的民主自由。

登記時，尋求連任的無黨籍第3選區（后里、神岡、大雅、潭子區）立委洪慈庸由父親陪同，而她的對手國民黨立委參選人楊瓊瓔是由80歲爸爸楊定照及助理代為完成登記。上午還有國民黨立委沈智慧及立委參選人林佳新完成登記。（編輯：戴光育）1081120