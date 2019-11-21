改列新黨不分區 邱毅：不想給朋友添麻煩

（中央社記者劉冠廷、余祥台北21日電）新黨今天公布不分區立委提名名單，前立委邱毅排第一位。曾被列入國民黨不分區名單的邱毅後來選擇退出，他說，退出是不想給朋友添麻煩。

新黨上午公布不分區立委提名名單，共10名，包括邱毅、律師陳麗玲、藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎、新黨發言人王炳忠、台灣新住民經貿文化交流協會理事長賀樺、新黨文宣委員會副主委林明正、毒物學博士黃乃芸、牙醫師龐文楚、新黨副秘書長郝永瑞、媒體人楊世光等。

國民黨日前公布不分區立委名單，邱毅排名第8，但因親中色彩引發反彈，邱毅在國民黨召開臨時中常會前，在臉書主動聲明退出，今天則被新黨列為不分區第一名。

邱毅上午接受廣播專訪表示，國民黨總統參選人韓國瑜和蔡英文選情陷入膠著，吳敦義想打造一個戰鬥團隊，決定找回「正毅兄弟」，安排前立委蔡正元進黨務系統擔任副秘書長、他當立委。

邱毅說，推薦他進不分區的人共有5位，包含前國民黨主席連戰、洪秀柱、前副主席林豐正、前退輔會主委許歷農、高雄市副市長葉匡時。

至於為何退出國民黨不分區，邱毅說，他有他的理念和堅持，不願意連累朋友，也因此他寧折不屈，吳敦義一直認為他的戰鬥力對選情有幫助，傾向保住他，也曾跟邱毅說稍安勿躁，但邱毅不想給朋友添麻煩，他沒經過吳敦義同意就寫了退出聲明。

邱毅強調，退出國民黨不分區並不代表自己對國民黨失望、或是不愛國民黨，他就是對國民黨有感情，才選擇揮揮衣袖不帶走雲彩，也相信自己不會被中央委員否決。

至於將出任新黨不分區立委，邱毅說，新黨主席郁慕明找他排頭牌再打這場選戰，他更盼選戰最後能幫韓國瑜逆襲成功。

新黨隨後召開記者會公布不分區提名名單，記者會中，媒體問到，一邊一國行動黨提名前總統陳水扁為不分區第一位、新黨則提名邱毅，是否兩邊都走向極端化，邱毅則說，當他聽到陳水扁準備代表一邊一國角逐不分區立委，心中有難掩的興奮，「因為我的老對手又來了」。

邱毅說，他跟陳水扁不是兩個極端，兩人有3大不同，包括他遵守中華民國憲法的統一目標，而陳水扁的台獨主張不但給台灣帶來災難，而且違憲違法；陳水扁是國際認證的貪腐者，他清清白白，民進黨不管怎麼罵他，也不能把貪腐帽子扣在我頭上。

邱毅接著又說，兩人第3個不同，是陳水扁是他的手下敗將，在歷史已經輸給他一次，他知道陳水扁不服氣，「陳水扁我等著你，韓國瑜說過恁爸等你，他是台南人、我是高雄人，隔壁村，恁爸等你」。

此外，談到新黨將支持哪位總統參選人，郁慕明表示，新黨會挺韓國瑜，但他也要告訴韓國瑜，若是單單靠國民黨是不行的，必須走出同溫層的框框，走向社會其他的團體，希望韓國瑜可以更開闊的去爭取票源。

他說，新黨支持韓國瑜，是因為在要下架總統蔡英文的參選人中最有機會的，就是將所有力量集中在韓國瑜身上。

邱毅則表示，新黨的戰鬥團隊與支持者，一定支持韓國瑜，而韓國瑜也非常樂見這個戰鬥團隊的成形。邱毅拿出手機說，韓國瑜在昨天下午打電話給他，以及秀出與韓國瑜在通訊軟體上的對話；韓國瑜心胸開闊，與新黨理念一致，新黨戰鬥團隊形成，是得到韓國瑜的祝福與鼓勵的。（編輯：蘇龍麒）1081121