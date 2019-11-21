被指選舉看板下架韓國瑜 黃昭順：挑撥手法

國民黨立委參選人黃昭順21日表示，會陸續掛上與國民黨正、副總統參選人的聯合競選看板，並駁斥民進黨高雄市議員李柏毅等人的不實指控，她說，會堅定支持總統參選人韓國瑜。中央社記者王淑芬攝 108年11月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）民進黨高市議員李柏毅等人今天指出，國民黨高市立委參選人黃昭順新的選舉看板已把國民黨總統參選人韓國瑜「下架」了。黃昭順對此表示，她力挺韓國瑜，李員等所指是挑撥手法。

民進黨高雄市議員李柏毅、黃文志等人今天在左營區大路、菜公路口召開記者會指出，身旁建築物壁面上是黃昭順現在的選舉看板，若對照過去原處是懸掛她與韓國瑜合照的看板來看，「黃昭順把韓國瑜下架了」是選情考量、老謀深算，質疑是準備要「跳船」了。

對此，黃昭順競選辦公室發布新聞稿，駁斥李柏毅等人不實指控，並批評挑撥手法令人啼笑皆非。

黃昭順向中央社記者指出，她換下來的是初選時看板，當時看板強調的是民調時請唯一支持黃昭順；如今選戰開打，因地制宜改掛上老幼家庭照顧的看板，凸顯她的政見主張。

她表示，她與國民黨正、副總統參選人的3人合照看板會陸續掛上，有關網友及民進黨市議員指黃昭順「下架」韓國瑜的不實說法要停止，勿再挑撥。

高雄市立委第3選區包括楠梓區、左營區，截至20日為止共有多人登記參選，競選激烈。黃昭順的主要競爭對手為民進黨立委劉世芳，另有台灣民眾黨提名的莊貽量及無黨籍參選人都來勢洶洶。（編輯：戴光育）1081121