叫爸議員倡禮義廉恥 鄭聚然發言遭質疑嘲諷蘇貞昌

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣議員鄭聚然質詢時要求教育處加強宣導禮義廉恥，「不要不懂，後來臉部神經發生問題」，遭時代力量議員曾玟學質疑是在嘲諷行政院長蘇貞昌，po文批評「非常惡劣」。

苗栗縣議會第19屆第2次定期會開議，國民黨籍議員鄭聚然昨天在教育處工作報告時，詢問教育處長徐永鴻，是否調查過縣內學校有沒有在課堂上教保險套，「小學適合教這種性教育嗎？」他說，因接獲許多家長反映壓力很大「這麼小教性教育做什麼？」相對於性教育，反毒宣導教育更重要，因為毒品問題危害更深。

鄭聚然話鋒一轉說，最近流行四維八德、禮義廉恥，台灣今天能比大陸更進步的地方，「就在於我們知道禮義廉恥和四維八德，不要這東西不懂，結果後來臉部神經發生問題，這不好，做事要憑良心，希望教育要做良心事業。」

時代力量議員曾玟學今天在臉書po文指出，鄭聚然用行政院長蘇貞昌因病毒感染臉部神經暫時麻痺這件事進行嘲諷，非常惡劣，請鄭聚然在禮義廉恥送來的時候，「『恥』您可以自己留著」。

記者傍晚撥打鄭聚然手機無人接聽，暫無法得知他對此事回應。

曾玟學昨天在議會針對鄭聚然質疑國小教性教育「太早、不適合」的論點提出反駁，他指出，曾有調查研究台灣大學生初夜年齡，發現平均3成有性經驗大學生的初夜是發生在15歲以下，從中細部調查，有6%男生、2%女生是在國小發生性行為，代表國小階段確實會有偷嚐禁果的現象，大家必須正視，而正確、安全的性知識宣導，對小朋友非常重要，讓他們懂得保護自己和對方。

曾玟學公開「拜託」教育處，提供一份國中小性別平等教育教材給鄭聚然議員辦公室，讓鄭了解目前學校教學內容是否有其擔憂狀況。

隨後發言的鄭聚然感謝曾玟學的贈書，同時也要送他兩本書叫「禮義廉恥」和「四維八德」。鄭聚然說，現在很多年輕人觀點不對，很麻煩，求學上班不懂得尊師重道，要如何學到東西？政府應多加強宣導。

鄭聚然今年6月曾因南庄國中接受中國廠商捐款遭質疑統戰時，脫口說出「誰給錢誰就爸媽」、「誰給錢誰老大」，引發各界譁然，連網紅「館長」陳之漢也在直播中痛批，並捐款60萬元給南庄國中，要鄭聚然喊他一聲爸，如今風波平息，又為性平教育與品德教育與時代力量議員曾玟學隔空互槓，再掀話題。（編輯：張銘坤）1081121