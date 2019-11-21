力挺余湘出新書 黃健庭自嘲未遂副手參選人

（中央社記者郭建伸台北21日電）親民黨副總統參選人余湘今天舉行新書發表會，昔日國中同學、台東縣前縣長黃健庭出席力挺。由於黃健庭一度是郭台銘屬意的副手搭檔，他打趣地說，「我是（參選）未遂，你是確定參選」，將為她祝福。

余湘今天晚間舉行「像鏡子一樣的朋友」新書發表會，城邦出版集團首席執行長何飛鵬、導演魏德聖、三立電視台總經理張榮華等人也參與。余湘的新書收錄她7名好友的故事，並由余湘的角度述說他們的故事。

余湘受訪時開玩笑說，黃健庭今天是以國中同學身分來的，不是黨跟黨的競爭，「他很怕來站台之後，回去就被開除黨籍」；黃健庭則爆料，余湘國中是游泳健將，但因為勤於游泳，成績很一般，不過成績一般的人，事業都很優秀。

黃健庭後來致詞時說，余湘7月多時跟他說要出書，他才剛陪鴻海集團創辦人郭台銘打完國民黨總統初選；後來一度變成郭台銘屬意的副手搭檔，結果郭台銘退選時，余湘跟他說感到可惜，「沒想到今天來這裡，變成你是（副總統）候選人」。

黃健庭說，「我是（參選）未遂，你是確定參選」，此話一出，也惹得現場哄堂大笑。

余湘說，她出這本書時，一點從政跡象都沒有，雖然很多人都問她為何答應擔任親民黨總統參選人宋楚瑜的副手，但她都回答「why not？」，因為很多事情都是人生歷練。

余湘也提到，雖然她最近看到市場調查，副手替總統參選人的加分比率，她是最低的，但她相信自己的加分比率一定會逐漸往上爬。（編輯：蘇志宗）1081121