美國朵拉市長定台灣日 慶祝與汐止姐妹市8週年

美國佛羅里達州朵拉市長白穆德斯（右1）協同朵拉市議員卡布拉爾（左1）與瑪莉卡（左2），頒贈「台灣日」賀狀給駐邁阿密經文處處長錢冠州（右2），以慶祝朵拉市與新北市汐止締結姊妹市8週年。（駐邁阿密台北經濟文化辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 108年11月22日

（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）美國佛羅里達州朵拉市與台灣新北市汐止締結姊妹市今年邁入8週年。為了慶祝城市關係里程碑，朵拉市長白穆德斯宣布將11月20日訂定為該市的「台灣日」，以強化台美交流。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處20日於朵拉市（Doral）市府大廳舉辦聯合慶祝茶會，歡慶朵拉與汐止締結姊妹市關係8週年。朵拉市長白穆德斯（Juan Carlos Bermudez）、朵拉市議員卡布拉爾（Digna Cabral）與瑪莉卡（Claudia Mariaca），以及多位朵拉市相關局處首長皆出席茶會。

為了慶祝朵拉與汐止姊妹市關係邁入8週年，白穆德斯在茶會中特別頒布賀狀，並宣布將11月20日訂定為朵拉市的台灣日（Taiwan Day in Doral），以增進台美交流。

白穆德斯致詞時，除了感謝駐邁阿密經文處與朵拉市政府長期合作無間，增進雙邊交流，他也讚揚台灣是民主自由國家，有傲人經濟發展成就。他指出，當地台商為朵拉市創造許多就業機會，旅居該市的台僑也讓當地文化更多元豐富。

白穆德斯表示，他與市府團隊十分重視與汐止的姐妹市關係，希望未來能親自造訪汐止。

駐邁阿密經文處處長錢冠州致詞表示，在白穆德斯治理下，朵拉市已成為南佛州台商投資設廠最密集的城市。錢冠州說，台美共享民主、自由、法治及人權價值，台灣是美國第11大經貿夥伴，也是佛州在亞洲第6大出口市場。

錢冠州強調，今年剛好是台灣關係法立法40週年，意義非凡，未來將繼續致力推動與朵拉市各項交流，促進雙邊關係。（編輯：王永志）1081122