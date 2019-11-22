郭冠英自稱代表共產黨 綠委：可依國安法處理

（中央社記者陳俊華、范正祥台北22日電）前台灣省政府秘書郭冠英自稱代表中國共產黨，監督台灣省的選舉，今天遭綠黨告發。民進黨團書記長李俊俋說，這是標準的外患罪，可依國家安全法處理，並沒收郭冠英的退休俸。

三立新聞網報導，新黨昨天公布下屆不分區立委名單，隨即前往中央選舉委員會登記，郭冠英現身陪同受訪時自稱「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉」；媒體問「你跟新黨一起來？」郭冠英趕緊說「沒有、沒有，我是共產黨，代表共產黨。」

綠黨今天前往台灣台北地方檢察署告發郭冠英涉觸犯國家安全法。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋向中央社記者表示，這不必等中共代理人法三讀，現在就可以依國安法處理，「是標準的外患罪」，郭冠英只是利用言論自由在「練肖話」；如果郭冠英涉及幫中共組織，就是外患罪，國安五法就能處理，可處7年以上有期徒刑，「退休金也可以取消，這是他最在意的」。

民進黨立委羅致政認為，郭冠英是在嗆台灣人，郭冠英有沒有代表共產黨，由共產黨來說；有些人真的是中共代理人，還是自認是中共代理人，「我們不清楚」。

羅致政表示，不論如何，中國介入台灣選舉或試圖影響選舉是很清楚的，國人也不能諒解，有些退休軍公教到對岸，與對岸呼應政治上的口號，甚至效忠對岸，台灣社會很多民眾認為這種情形將來在退休俸及相關退休待遇是否應重新檢討。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，郭冠英的言論「超級誇張」、「可惡」，全民都看不下去，他建議相關單位依法調查偵辦。

至於郭冠英爭議事件是否凸顯台灣社會有必要處理「中共代理人」相關修法免於紅色滲透，曾銘宗認為，郭冠英這個人太奇怪了，此事與「中共代理人法」無關。

國民黨立委林德福也譴責郭冠英的言論。林德福指出，「我們已經是一個法治，民主國家，民眾有自己的想法和判斷」，有些不適當的話語聽聽就好，不必當真。

依國安法規定，人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，若意圖危害國家安全或社會安定，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以上1億元以下罰金。

國安法也明定，軍公教及公營機關人員，於現職或退休後，犯內亂、外患罪，經判刑確定，喪失其請領退休給與之權利；其已支領者應追繳之。（編輯：蘇龍麒）1081122