挺韓抗衡罷韓擬同日遊行 高市警：尚未提申請

（中央社記者陳朝福高雄22日電）Wecare高雄、公民割草行動等團體將在12月21日舉辦罷韓遊行，籲響應罷免高雄市長韓國瑜的民眾參與，韓陣營規劃當天也要辦挺韓遊行。高市警局今天表示，挺韓遊行尚未提出申請。

罷韓大遊行已通過2條路權申請，主辦單位預估有10萬人參加走上街頭；國民黨高雄市黨部主委莊啟旺證實規劃當天也要舉辦挺韓大遊行及造勢晚會，他預估號召30萬人參加。雙方人數眾多一旦走上街頭或衝突勢必造成交通及維安壓力。

民進黨高雄市議員簡煥宗今天在議會總質詢時，對於韓陣營也要舉辦挺韓大遊行，質疑是韓國瑜與市民為敵，且應是研判選情危急要回防高雄，可能危害高雄治安，並詢問高雄市警察局長李永癸相關狀況。

簡煥宗也呼籲韓陣營應以高雄安全為前提，並不是反對遊行，挺韓大遊行其實可以於12月21日的前一天或後一天舉辦。

對於挺韓大遊行是否申請及警力調度等問題，李永癸表示，挺韓大遊行尚未提出申請。會看個案情形來研議，如果警力不足會調動機動警力，並將會向警政署申請支援警力。

高雄市警察局保安科表示，已核准罷韓大遊行2條路權申請，但未申請集會地點處所；目前尚未見挺韓大遊行主辦單位提出申請，如果有提出申請，將會審核遊行路線，希望不致於有出現路線重疊等情事。（編輯：謝雅竹）1081122