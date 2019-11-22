車宜靜遭指夫人幫 蔡令怡：3個字都喊不出來

（中央社記者余祥台中22日電）國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡今天出席國民黨總統參選人韓國瑜台中婦女後援會成立大會，由於外界指國民黨不分區立委名單有夫人幫色彩，蔡令怡說，「我根本不認識那個車小姐，3個字都喊不出來。」

韓國瑜台中婦女後援會由中評會主席團主席蔡鈴蘭擔任總會長，吳敦義夫人蔡令怡、前台中市長胡志強、全國婦女後援會總會長邵曉玲皆出席，與韓國瑜合體同台，並呼籲台中婦女朋友們踴躍拉票，2020大選「總統換人，下架蔡英文、民進黨」。

國民黨不分區立委名單引發爭議，其中救國團主任葛永光妻子、世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜列於第16名，被外界指稱是夫人幫；吳敦義日前說，他不認識車宜靜，蔡令怡也不認識車宜靜。

蔡令怡今天被問及是否有信心國會過半說，「當然希望過半」，但現在有這麼多小黨出來，非常不容易，希望更多人支持國民黨。

至於預估國民黨將獲得幾席立委，蔡令怡說，她昨天看完民調但忘記了；媒體追問不分區能得幾席，她反問，你們認為呢。

曾任吳敦義幕僚、現為韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭日前表示，吳敦義不會只想當陽春立委，若無法當立法院長，將會退出不分區，讓排名第15名的台南市黨部主委謝龍介遞補。

蔡令怡說，她沒有聽說過，也不知道未來的發展，若吳敦義沒當上立法院長，是否會退休，蔡令怡則說，未來的事未來會解決。

韓國瑜在後援會成立活動致詞時說，男生、女生心理層面不同，女性平常弱不禁風，楚楚動人，表現柔弱一面，但關鍵時刻，女性展現的勇氣、毅力與決心反而是男生比不上，因此拜託婦女界好朋友們在這次大選要挺身而出。

此外，胡志強也代念一封支持者的信函，內容說明自己是隱性的支持者，默默地支持韓國瑜。胡志強相信，投票那一天，這些隱性的支持者都會站出來。（編輯：林孟汝）1081122