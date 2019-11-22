接受日媒專訪 陳永康：台灣需建構持續可恃戰力

（中央社東京22日綜合外電報導）前海軍司令陳永康接受日媒專訪時說，中國如果武力犯台，台灣社會必須團結一致面對，最重要的是在平時構築持續的可恃戰力。

日本朝日新聞訪問中華民國前海軍司令陳永康，以「美中爭奪海洋霸權，台灣的困境」為題指出，以中國為主的巨大經濟圈「一帶一路」，及美國與日本等國提倡的「自由且開放的印度太平洋」兩大構想間，台灣存在的重要性增加了，但要不刺激中國又想支持美國構想，對台灣來說有難度。

陳永康說，中國和美國戰略不同，很多國家關心台灣面臨的困境，特別是英國這兩年約10次邀請他前往，在國會上下議院針對南海情勢發表意見。

日媒指出，相較於陳永康擔任海軍司令時的國民黨籍前總統馬英九政府時代，現在的民進黨總統蔡英文政府已轉為對中國可能侵略做好準備，更進一步阻敵於前的軍事原則。

陳永康說，雖然因為兩個政府跟中國的距離感不同而多少有些影響，但由於國防預算規模在過去約20年來每年相差不多，政黨輪替對軍隊組織帶來影響有限，重點在於確保海上航路安全。

談到中國如果武力犯台，陳永康說，海空軍會站在最前線，台灣社會必須團結一致面對，「基本上我們沒有多餘力量在這個島打一場大型戰爭」，國軍首要任務是維持電、水、銀行及醫院等社會基礎設施，「要判斷什麼樣的劇本是最糟的，非常困難」。

他說，如果某國兵力超過自己，為了抵銷對方能力，自己就必須建構足以相抗衡的能力，而這樣的情況會一再重覆，所以最重要的是構築持續的可恃戰力。

有關國防預算占國內生產毛額（GDP）比率，陳永康說，美方及學者常建議3%，從他的經驗來看有難度。雖然添購F-16戰機等象徵性裝備很好，但最優先的仍是透過充分訓練，提高部隊面對實戰的熟練度。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1081122