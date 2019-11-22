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宋：瑜湘配非菜包草包 藍綠不分區都在幫親民黨

最新更新：2019/11/22 19:36

（中央社記者郭建伸台北22日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天表示，「其他兩黨（不分區）名單都是在幫我們忙」；自己和余湘搭配參選組合，不是菜包、草包，是「瑜湘（魚香）肉絲」，強調親民黨有政策牛肉。

親民黨總統參選人、主席宋楚瑜今天下午接受東森財經台「楷道論政」節目專訪，並於會前接受媒體訪問。前國民黨員李正皓改披親民黨戰袍，外界解讀是對抗「韓家軍」邱烽堯。

宋楚瑜說，他謝謝李正皓代表親民黨參選中和區立委，希望各選區都能選出優秀的人替大家打拚；他原本也是國民黨，現在出來參選，「不是要給國民黨顏色瞧瞧吧？」

媒體詢問宋楚瑜，外界解讀國民黨不分區名單中的退將吳斯懷，是否可能是親民黨贏得選戰的機會。對此，宋楚瑜說，「其他兩黨名單都是在幫我們忙」，最重要台灣人民不會放棄自由民主制度，有尊嚴的活下去，這是所有鄉親的共同目標。

媒體也問，邱毅說「瑜湘配」與「英德配」有默契，對「國政配」不利，詢問宋楚瑜看法。宋楚瑜回應，他與余湘合體，好像對其他兩黨有很大衝擊，「瑜湘配既不是菜包，也不是草包，我們是瑜湘肉絲」。

媒體也追問前新聞局秘書郭冠英稱「代表中國共產黨來這邊監督台灣省選舉」，宋楚瑜笑笑沒正面回應，但表示現在很多發言都在替他助選。（編輯：林孟汝）1081122

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