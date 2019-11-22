台肥貸款韓國瑜購宅有否請示金管會 25日釐清

（中央社記者楊淑閔台北22日電）台肥董事、農委會副主委陳駿季今天表示，農委會20日收到台肥「日升月恆貸款案」內部調查報告，除認同報告所提有違法疑慮，外界關心貸款案是否曾向金管會請示，會在25日召開的台肥董事會上釐清。

台肥公司貸款韓國瑜等人購宅的「日升月恆貸款案」，陳駿季接受電話訪問時說，農委會持股2成多，是台肥最大股東，因此之前已要求提出調查報告，20日收到台肥內部調查報告後就進行審視，之前也提議召開董事會進行專案報告，目前確定董事會將於25日召開。

他說，農委會對於報告中所提，有關台肥公司在103至104年間，自行認定與受買人所簽定「房屋土地預訂買賣合約書」條款無效；簽署長期分期付款協議書是否有違公司法、證券交易法、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定，亦會在25日的董事會上請台肥說明。

輿論關注台肥針對此案，究竟有無向金管會請示過。他說，有無請示，是電話、傳電子信件或是正式行公文請示，也會請台肥公司予以釐清。

他並說，農委會雖然是台肥的最大持股者，但是涉及公司營運，若台肥公司的調查報告，25日在董事會上討論後，包含獨立董事等沒有疑義，會請台肥儘速對外說明。

台肥總共有9位董事，農委會在台肥共有5席，包含陳駿季、林世奇、李兆峯、劉財興，以及董事長康信鴻。（編輯：屈享平）1081122