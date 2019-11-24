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蔡總統宣布增加長照經費 韓陣營質疑錢從哪來

最新更新：2019/11/24 16:36

（中央社記者王承中、顧荃台北24日電）總統蔡英文宣布未來長照總經費要增加到新台幣600億元。國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天表示，請問錢從哪裡來，蔡總統不斷用加碼津貼和補助的選舉語言欺騙民眾。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）對中央社記者表示，相關費用會編列預算支應，目前並無經費不足的問題，未來4年也無需擔憂。非常遺憾韓辦竟以「靠人民大量抽菸買菸引發癌症」來籌措財源的說法扭曲事實。

Kolas說，政府推長照，無關藍綠，呼籲韓辦在越逼近選舉日時越應冷靜，勿因政府推動長照有成且多獲好評，而惡意扭曲政府原意，甚至企圖擾亂人民視聽。政府所推動的長照、育兒等各項升級版政策，皆為評估多時，經過縝密、嚴謹的財政評估，並嚴守財政紀律，絕非無法落實的虛幻口號。

總統蔡英文22日晚間在台東舉行造勢晚會時，宣布未來4年內推出「0到6歲國家跟你一起養」政策，23日則在花蓮進一步宣布「長照2.0升級」方案。長照總經費從過去的50億元增加到現在的400億元，未來要增加到600億元。

黃曼昕今天表示，目前長照2.0最大的問題就是財源不足。今年長照基金的全年收入，預估為380億元，未來7年能從菸稅、房地合一稅與遺贈稅中，收到多少長照基金，衛福部也只敢估計和380億相仿的數字，蔡總統宣布未來要增加到600億元，請問錢從哪裡來。

韓國瑜國政顧問團醫療長照小組召集人王明鉅指出，按照衛福部的估計，長照基金由於老年人口與需求大增，將在2027年入不敷出，就是因為長照基金財源不穩定，8成以上都得靠民眾大量抽菸買菸，這是種與衛福部施政目標完全相反的不道德作法。

王明鉅表示，如果蔡總統要靠菸稅來增加財源，那豈不是重重打臉每年編列預算戒菸的國民健康署，這是自己人打自己人之一。

王明鉅指出，依照衛福部長陳時中之前的看法，就算長照保險開辦後長照基金每年收入增加到800億元以上，都還遠遠不足，仍然無法照顧到住在長照機構中以及必須聘請外籍監護工的家庭。600億元這個數字早被衛福部認定不夠，這是自己人打自己人之二。

黃曼昕表示，蔡總統仗著執政掌握豐厚資源，不斷用加碼津貼和補助這種選舉語言來欺騙民眾。美麗口號無法落實，最後也就是謊言一個，受苦的還是台灣人民。（編輯：林孟汝）1081124

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