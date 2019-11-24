李俊俋力挺王美惠 民進黨嘉義市大團結

（中央社記者葉素萍嘉義市24日電）總統蔡英文、民進黨副總統參選人賴清德今天晚上合體出席嘉義市競選總部成立晚會，為立委參選人王美惠站台，立委初選敗給王美惠的立委李俊俋也現身，展現團結氛圍；去年九合一民進黨嘉義市敗選，蔡總統說，明年一定要贏回來。

蔡總統、賴清德、民進黨主席卓榮泰、立委參選人王美惠、立委李俊俋、前嘉義市長涂醒哲、多位地方黨公職晚間都出席「2020蔡英文總統連任嘉義市競選總部成立晚會」，展現民進黨團結氣勢。

英德同台合體，振奮支持者，雖然舞台前有維安，但民眾紛紛擠到台前，用手機捕捉畫面。

蔡總統致詞時提到，王美惠服務最有熱忱，用一台小綿羊摩托車，走遍全嘉義市，哪裡有問題，人就到哪裡，是最了解基層、最好的參選人。

蔡總統也提到，民進黨在嘉義市還有最具戰鬥力的不分區名單、最有戰力的副總統，民進黨最強的團隊已正式成形，目標是總統勝選、國會過半、讓台灣繼續向前走。

蔡總統說，全台灣最好吃的火雞肉飯就在嘉義，而政府為促進觀光，推出旅遊補助及夜市抵用券，嘉義的夜市抵用券使用量是全台第三名，這才是真正的「庶民經濟」。

她說，最近媒體都在報導香港的事，香港人上街頭訴求民主自由，香港沒有自己的主權，香港的主權在中國手裡，台灣的主權則在2300萬人手上，台灣人有自己主權，這主權在2300萬人手上，「我們絕對不會接受一國兩制」，因為有主權，所以可以守住民主、守住自由、守住台灣。

蔡總統也向在場支持者說「失禮」，去年九合一選舉選不好，涂醒哲沒連任市長，責任她承擔；勝敗是一時，政治是長久的，遇到挫折就檢討，遇到問題就來解決，「這一年來我們認真反省、脫胎換骨，我想，大家一定有看到我們的改變，明年的選舉，我們一定要贏回來」。

她說，嘉義是驕傲的民主聖地，若嘉義贏，台灣就會贏，台灣要贏，台灣的改革要贏過保守，進步要贏過倒退，自由要贏過威權，民主要贏過民粹，這就是2020台灣要贏。

在立委黨內初選敗給王美惠的李俊俋也到場為王美惠站台，並呼籲三張選票「蔡英文、王美惠、民進黨都要用力蓋下去」。

李俊俋為王美惠站台，現場響起歡呼聲；賴清德要上台致詞前，支持者燃起鞭炮歡迎；蔡總統特別贈送王美惠粽子，祝王美惠順利當選，支持者不停揮舞旗幟，凍蒜聲不斷。

蔡總統稱讚李俊俋「是人才啦」，她說，只要團結，明年一定會贏。

卓榮泰上場致詞時，首先向李俊俋致上十二萬分感謝，他說，李俊俋展現最高的民主風度，讓大家看到民主的典範。

卓榮泰說，未來在蔡總統的執政團隊，不管是什麼角色、什麼位子，「執政團隊不會沒有李俊俋」。

卓榮泰也說，嘉義市噴水池選前之夜，是嘉義市的傳統、光榮，是高水準民主表現，就像李俊俋一樣；台灣如果要贏，只有一條路，就是團結再團結。

賴清德致詞時，也向李俊俋表達敬意，他說，李俊俋很有風度站在舞台上為王美惠助選，這樣的民主素養使人尊敬。賴清德並提到，王美惠擔任多屆議員，基層服務受到各方肯定；嘉義市是民主聖地，2020王美惠不能缺席。（編輯：蘇志宗）1081124