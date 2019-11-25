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首頁 / 政治

中國創新曾來台申請投資 投審會：基於國安駁回

最新更新：2019/11/25 19:08

（中央社記者廖禹揚台北25日電）媒體報導，中國創新投資公司董事長向心曾來台申請投資，經濟部投審會今天表示，2016年的確收到申請，但當時基於國家安全考量，已駁回此案。

外媒報導，自稱中國間諜的王立強聲稱，中國創新投資公司協助中國控制台灣媒體；台大教授高成炎曾在政論節目上指出，他經營的地熱公司曾接到中國創新投資公司董事會主席向心邀約，表達投資意願。

對此，經濟部投審會傍晚發布新聞稿表示，向心與龔青等人曾在2016年12月30日向投審會申請以新台幣1億元設立公司，擬經營不動產買賣業等業務，但經會同相關機關審查後，基於國家安全考量，已於2017年4月20日駁回此案。

外媒報導，自稱中國間諜的王立強表示，他在2014年進入香港的中國創新投資公司任職，發現其成立目的為「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並向台灣媒體投下經費，使中國可對這些媒體進行新聞檢查。不過，中國創新投資公司發布公告表示，向心與龔青對新聞報導所曝事項根本一無所知，王立強也從不是該公司員工，新聞報導所述事項全為虛構和偽造。

為查察外媒報導中國間諜王立強所訴情事，內政部長徐國勇下午證實，確實在桃園機場留置調查中國創新投資公司執行董事向心及替任董事龔青。（編輯：蘇志宗）1081125

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