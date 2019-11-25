民進黨：香港民意全面反撲 權力者應感到敬畏

（中央社記者葉素萍台北25日電）香港泛民主派在區議會選舉中大勝，民主進步黨今天說，這是香港民意全面反撲，港府與北京政府應感到敬畏；呼籲港府積極回應香港人民在反送中運動中缺一不可的訴求，別繼續違反民主的趨勢。

民進黨晚間透過新聞稿指出，反送中運動爆發後，香港警察以暴力對付街頭群眾，讓暴力進入校園戕害學生的事件，數月來透過新聞畫面傳播全世界。香港區議會投票率達71%，創下歷史新高，非建制派拿下了388席，而支持香港政府與親中共的建制派，慘失241席，僅拿下59席；這是香港民意全面反撲，港府與北京政府應感到敬畏。

民進黨表示，香港人民在艱困環境下，以勇氣展現不甘淪為魚肉的堅忍毅力，也以血淚共同推進民主的一步。多位因為參與抗爭被捕的社運工作者、記者、救護員和民眾，也獲得人民多數支持，拿下區議員席次，充分說明香港人捍衛自由與民主的決心與渴望。

這次的選舉結果，民進黨認為，香港人民已經對全世界發出清楚的訊息，呼籲港府應該正面理解，並積極回應香港人民在這次反送中運動中缺一不可的訴求，別繼續違反民主的趨勢。

民進黨呼籲台灣人民和國際社會，在香港人民追尋民主和自由的路上，持續給予香港人民支持與溫暖，同時也盼望台灣社會珍惜得來不易的民主，唯有記得過去，才能讓世世代代享有自由的生活。（編輯：蘇志宗）1081125