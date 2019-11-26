韓國瑜稱落選搖飲料 葉匡時：政治幽默願幫收錢

（中央社記王淑芬高雄26日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜發文「沒選上考慮要去搖飲料」引發熱議。高雄副市長葉匡時今天答詢說這是政治幽默，議員追問是否一起去賣，他說，「我願意一起在旁邊收錢」。

韓國瑜24日在Instagram秀出一張喝珍珠奶茶照片，發文「沒選上我考慮要去搖飲料了」，引發民眾熱議。

民進黨籍高雄市議員李喬如今天在議會總質詢指出，韓國瑜當選市長3個多月後就「精神外遇」，10月中旬還「離家出走」，請假去選總統，她批評韓國瑜「落跑」，讓議員無法監督市長。

李喬如同時也詢問葉匡時如何看待韓國瑜請假「落跑」，葉匡時指出，韓國瑜是領導人，要從管理學角度來看。不過李喬如不接受葉匡時說法，她追問韓國瑜明明就是「落跑」，質疑葉匡時是否會和他一樣去賣飲料。

葉匡時說，那是政治幽默，請議員了解幽默並輕鬆看待。至於是否願意一起去賣飲料，葉匡時回應，「如果他去賣手搖飲，我願意一起在旁邊收錢」，請議員幽默一點。

針對願和韓國瑜去賣手搖飲並在一旁收錢，葉匡時在總質詢後接受媒體聯訪時重申，這是「政治幽默」。

葉匡時強調，「明明是個幽默，當作認真的、嚴肅的事情，我覺得很奇怪」。他說，台灣的政治太嚴肅，每一個人搞得你死我活幹什麼呢，希望大家輕鬆一點。（編輯：洪學廣）1081126