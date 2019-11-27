台日漁權爭議 韓國瑜：以和為貴若受損要捍衛

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天到宜蘭與漁民座談時指出，台日漁權因經濟海域重疊問題，爭議已久，應該以和為貴，但漁民權益有受損時應該積極捍衛。

韓國瑜地方傾聽之旅上午到宜蘭，首站前往蘇澳區漁會聽取漁民心聲，蘇澳區漁會理事長蔡源龍等地方人士陪同出席。

會中，蔡源龍指出，現在一例一休、同性婚姻、兩岸關係相關規定與法律都應該檢討或廢除。

有漁民表示，日本將沖之鳥礁宣稱為島嶼，還擅自以200海浬專屬經濟海域的名義扣押台灣漁民。

另外，有漁民針對漁業三法表達強烈不滿，認為規定與漁業實際作業脫節，法令罰金也太高。

韓國瑜表示，台日之間存在經濟海域重疊問題，爭議已久。其實他對外一向強調「和氣生財、家和萬事興、一和天下無難事」，若沒有衝突，千萬不要主動去找衝突。

他指出，如果台灣漁民的漁權受到影響，政府絕對不會退讓；若是說要衝要拚很容易，但要考慮如何爭取台灣最大的權益，這一點是不能軟弱的；若能透過和平交流、溝通的方式一樣也能保障台灣權益的話，這才是國家領導人要有的智慧。

韓國瑜表示，當前一例一休相關規定全台都在罵，非修改不行；涉及漁民的不適當法律，也應修法。（編輯：戴光育）1081127