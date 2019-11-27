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韓國瑜重申：若安全無虞 當選總統後重啟核四

最新更新：2019/11/27 19:36
國民黨總統參選人韓國瑜（中）27日在宜蘭出席宜蘭百工挺韓座談會時重申，只要人民同意、安全沒有問題，他當選總統後就會重啟核四，沒有含糊空間。右為宜蘭縣長林姿妙。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　108年11月27日
國民黨總統參選人韓國瑜（中）27日在宜蘭出席宜蘭百工挺韓座談會時重申，只要人民同意、安全沒有問題，他當選總統後就會重啟核四，沒有含糊空間。右為宜蘭縣長林姿妙。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　108年11月27日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天在宜蘭與民眾座談時重申，只要人民同意、安全沒有問題，他當選總統後會重啟核四，沒有含糊空間。

韓國瑜下午在宜蘭縣農會出席宜蘭百工百業挺韓座談會，現場民眾提出孩童雙語教學、一例一休、觀光、影視、工商發展面臨困境、能源等問題。

韓國瑜重申，若是他當選總統一定大刀闊斧，從國小一年級開始就推動中英雙語教學，這樣扎根下去，台灣在數十年之後一定會產生很好效果。這不是為了選票，而是他的信仰及信念，雙語教育今天若不做，明天一定會後悔，他對幼兒教育的關心也不會分城鄉。

此外，韓國瑜說，影視相關產業現在都被泰國曼谷賺去，台灣卻一直在衰退，且沒有辦法培養人才，台灣一年四季都可拍電影，但政府都不重視。

韓國瑜會中重申，只要人民同意、安全沒有問題，他當選總統後會重啟核四，且沒有含糊空間；今天台中火力發電廠又開兩個機組，「中部鄉親真是辛苦，肺部受不了」，一直不停燒煤炭不是一個負責任的能源政策。

他也說，一例一休一定要修，政府組織架構也一定要改，政府不應成為社會進步的絆腳石，要當社會進步加速器。（編輯：李錫璋）1081127

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