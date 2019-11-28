韓國瑜購宅案 立院經委會12月邀台肥專案報告

（中央社記者楊淑閔台北28日電）台肥貸款國民黨總統參選人韓國瑜購宅案，立法院經濟委員會召委陳超明今天表示，12月將安排台肥專案報告。

立法院經濟委員會今天安排農委會就「國有林地現供農作使用處理方式檢討解除辦理進度」進行報告並備質詢。農委會副主委黃金城列席並備詢。

台肥貸款韓國瑜購宅案持續受關注，民進黨籍立委郭國文、賴瑞隆，以及時代力量立委徐永明都質疑，台肥共9席董事，持股2成多的農委會就占5席，無法接受事發3週還無法說明清楚。

上述三名立委都引述農委會22日已發文質疑此案恐違反公司法、證券交易法、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定，25日台肥召開董事會討論、釐清是否違法，但是台肥的聲明文卻依舊不清不楚。

郭國文質詢時要求，農委會要在本週內將全案查明清楚。徐永明質疑，若有圖利，應移送檢調調查。賴瑞隆則要求，農委會應於一週之內將台肥提出的調查報告，送交立法院經濟委員會。

國民黨籍立委、經濟委員會召委陳超明說，台肥貸款韓國瑜買房子的事為何調查不出來，要趕快調查，不調查出來就是民進黨在製造假新聞，他將在12月第2週安排台肥公司到經濟委員會進行專案報告，主題有二，包含台肥公司南港日升月恆住宅合建案（台肥貸款韓國瑜購宅案），以及台農發公司盈虧說明。

黃金城指出，他認為台肥公司沒有這樣（貸款私人購宅）的權責，但因此案非他職權監督的業務，將向農委會主委陳吉仲報告。

陳吉仲27日接受媒體聯訪時說，關於台肥公司南港日升月恆住宅合建案，「所有事情只要有做過、有任何有留下紀錄的，都會請台肥提供，把資訊公開，就結束了，我們（農委會）希望這禮拜儘速提供給我們。」（編輯：管中維）1081128