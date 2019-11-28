立院初審通過 褒揚條例大幅翻修

立法院司法及法制委員會28日審查通過褒揚條例部分條文修正草案，大幅翻修受褒揚的事項，初審通過的草案將提報院會討論，院會討論前不須朝野黨團協商。中央社記者范正祥攝 108年11月28日

（中央社記者范正祥台北28日電）立法院司法及法制委員會今天審查通過褒揚條例部分條文修正草案，大幅翻修受褒揚的事項，僅列「冒險犯難，因公殉職者」或「基於公益，奮不顧身，犧牲生命者」。

褒揚條例自民國20年公布施行後，僅經過民國75年的修正。包括民進黨立委段宜康、無黨籍立委林昶佐及行政院副院長陳其邁之前擔任立委任內，都有提出修正版本，主張調整褒揚事由，刪除不合時宜的條文，以期符合當前社會現況。

立法院司法及法制委員會今天併案審查相關提案，最後主要以段宜康領銜所提版本內容通過。初審通過的草案將提報院會討論，院會討論前不須朝野黨團協商。

現行褒揚條例的褒揚事項，除了列有包括「致力國民革命大業，對國家民族有特殊貢獻者」和「參預戡亂建國大計，應變有方，臨難不茍，卓著忠勤，具有勳績者」在內等10類，最後並概括列入「其他對國家社會有特殊貢獻，足堪褒揚者」。

司法及法制委員會今天審查通過的修正草案條文內容大幅翻修，將受褒揚事項修正為僅列「冒險犯難，因公殉職者」或「基於公益，奮不顧身，犧牲生命者」。

另外，司法及法制委員會審查通過的條文，也將制定褒揚條例的目的，由現行條文原本所示「為褒揚國民立德、立功、立言，貢獻國家，激勵當世，垂之史冊，昭示來茲」，修正為「為褒揚國民無畏犧牲生命，貢獻國家及社會，以樹立典範」。

段宜康在草案說明指出，早期褒揚制度仍帶有君主封建色彩，早已不合時宜。而且受褒揚的事項因時空相異，難以適用，或是標準難以認定。

他也指出，中華民國憲法第42條，總統依法授與榮典。因此，受褒揚的事項，應以較高標準認定，以免流於人情壓力授予或失去國家名器的功用。因此限縮褒揚的範圍，僅以冒險犯難，因公殉職，或基於公益，奮不顧身犧牲生命者為限。

草案今天審查過程，民進黨立委鄭運鵬表示，褒揚條例有其歷史背景，現行條文文體八股，不是過去不好或過去有問題，而是在現在的這個時代應該重新檢討。

草案審查過程，民進黨立委鍾孔炤質詢，現行褒揚事項實際適用情形。列席的內政部次長陳宗彥答覆，從101年108年的統計，有關「致力國民革命大業，對國家民族有特殊貢獻者」，已經無人引用；至於「參預戡亂建國大計，應變有方，臨難不茍，卓著忠勤，具有勳績者」部分，有36人引用，軍方將領居多。（編輯：林興盟）1081128