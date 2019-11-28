呂秀蓮訪首爾 敦促南韓國會制定韓台關係法

（中央社記者姜遠珍首爾28日專電）前副總統呂秀蓮今天在首爾強調，誠摯建議韓國國會如同1979年台美斷交後，美國國會通過「台灣關係法」，制定「韓台關係法」致力加強韓台實質關係。

接受韓國媒體Media Watch邀請訪問首爾的呂秀蓮，今天在漢江汝矣島接受中央社記者採訪時表示，1979年美台斷交後，美國國會通過「台灣關係法」，實質維繫美台關係迄今達40年之久。

呂秀蓮指出，美國國會通過「台灣關係法」，是美國公開肯定台灣是民主成功的故事、可靠的盟友及世界上一股良善的力量。

韓媒Media Watch代表顧問邊熙宰今年8月23日在首爾光化門廣場旁駐韓國台北代表部大樓正門小廣場，舉辦「我們支持韓台恢復建交」的記者會及聚會，發動敦促韓國和中華民國「重續前緣」的行動。

對此，呂秀蓮說，誠摯呼籲雙方朝野認真思考正常化韓台關係。在此之前，建議韓國國會制定「韓台關係法」，並且思考「和平中立」的戰略意義，如果韓台關係正常化，共同推動「東亞和平中立聯盟」，我們將成為東亞地區安定和平的關鍵，將為世界創造更多民主成功與良善的力量。

呂秀蓮今晚應邀在韓國國會議員會館以「台韓關係的過去與未來」為主題，發表專題演講，希望能與支持台灣的韓國民間團體，共同攜手促進台韓兩國恢復邦交正常化。

呂秀蓮接受自由韓國黨國會議員李恩宰安排，在今晚6時的演說中，詳細闡述台韓過去的歷史，接著分析雙方目前的現況、面臨的危機及未來的發展，最後將描述她一貫主張的「東亞和平中立聯盟」構想。

「東亞和平中立聯盟」概要內容是串連台韓日菲在東亞建立中立和平地帶，避免被捲入美中霸權相爭的漩渦。（編輯：陳惠珍）1081128