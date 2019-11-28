用癌發電說 張善政：能源政策要與時俱進

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）國民黨副總統參選人張善政今天到屏東參加座談會，媒體問「綠營批火力發電廠是國民黨執政時興建」，張善政說，能源政策要與時俱進，民進黨關掉核電廠，空污更嚴重。

張善政日前抨擊執政黨是「用癌發電」，被民進黨立委王定宇在臉書抨擊，並指台中火力發電廠是國民黨執政時興建。張善政今天到屏東東港安泰醫院參加座談會，被媒體詢問到是否有說過民進黨政府「用癌發電」，張善政馬上說「對」。

張善政說，民進黨政府不顧民眾肺部健康，現在肺癌比率只比北韓好一點，空污必須非常被重視，2025年如果停掉核電廠，火力發電用得比現在更多，空污情形不會比現在好。

媒體再問「綠營立委指火力發電廠是國民黨執政時興建」，張善政回應 ，能源政策必須與時俱進，當時核能不夠用，所以做了火力發電廠，現在把核能關掉，火力的比重會加重，這是背道而馳的，不要講以前的事，要看未來，為什麼拿過去跟現在比。

張善政今天的座談會約300多人參加，國民黨第2選區參選人周佳琪也到場，張善政再批高鐵南延屏東是盲腸線，他表示，可將屏東海岸線規劃為小夏威夷風格發展觀光，並以農業生物科技園區為主體發展農業生物科技。（編輯：黃世雅）1081128