後山女孩爭出一片天 余湘返台東分享生命故事

親民黨副總統參選人余湘（前右2）28日回故鄉台東，晚間在誠品台東故事館辦簽書會，前台東縣長黃健庭（前右）以「老同學」身分到場獻祝福。中央社記者盧太城攝 108年11月28日

（中央社記者李先鳳台東縣28日電）親民黨副總統參選人余湘今天回到故鄉台東，晚間在誠品台東故事館舉辦簽書會，她以自己是後山來的女孩，沒有好家世背景，靠著努力爭取走出一片天來勉勵現場民眾。

余湘上午先探望她的國中班導師陳忠正，晚間在誠品台東故事館舉辦新書「像鏡子一樣的朋友」簽書會。余湘說，朋友就像一面鏡子，在彼此的反射映照中，這本書就是她跟大家分享震懾人心的生命故事。

台東縣前縣長黃健庭上午以「老同學」身分陪同余湘探訪國中英文老師；晚間再度現身簽書會場，他說，與余湘是國中同班同學，現在兩人雖屬不同政黨，但仍要獻上最深的祝福。

余湘說，今天特別回來探望老師，因為中學時期價值觀的建立，老師給予很多正確觀念與指導。接著朗讀她中學時期寫的文章，充滿文藝氣息，獲得現場約百人的掌聲。

余湘稍早受訪時說，一出機場一路看，發現台東進步非常多，相信仍有進步的空間，親民黨對台東鄉親的就學、就業、就養等都有完整詳細的規劃。（編輯：黃世雅）1081128