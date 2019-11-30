返旗山故鄉輔選 陳副總統喊香港贏台灣也要贏

（中央社記者程啟峰高雄30日電）民進黨高雄市立委參選人邱議瑩競選總部今天成立，副總統陳建仁回高雄旗山故鄉輔選表示，「香港贏、台灣也要贏」，呼籲鄉親明年1月11日一起用選票守護台灣民主。

「辣台派聯盟團結台灣晚會」暨邱議瑩競選總部成立大會傍晚在旗山體育場舉行，現場湧進大批支持者，「凍蒜」聲不絕於耳，金曲歌后詹雅雯也到場獻唱。

陳副總統、民進黨副總統參選人賴清德、總統府秘書長陳菊，行政院副院長陳其邁，民進黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉等紛到場站台力挺邱議瑩。陳副總統為邱議瑩及其各後援會授旗，賴清德也為邱議瑩披綵帶。

陳副總統表示，香港區議會選民主派大勝後，有香港朋友就對他說「香港贏，台灣也要贏」，為了台灣的民主自由，為了台灣的主權，大家明年1月11日也要讓台灣贏。

陳副總統進一步表示，「厝蓋一半、師傅不能換」總統蔡英文上任以來已帶領台灣走向一個正確、更美好的道路，呼籲大家支持讓蔡總統繼續打造一個更美好的國家、更美好的台灣、更美好的未來。

賴清德指出，擔任行政院長時，邱議瑩在立法院大力爭取農民保險、農業保險等權益及高雄山區地方交通建設，值得大家繼續支持。

陳菊表示，過去香港人對政治不關心，選舉投票率低，但反送中運動後，這次香港區議會選舉，香港人用選票展現守護民主自由的心聲，投票率創新高，民主派也大勝，這次大選台灣人更要用選票守護台灣的自由民主。

陳菊又說，去年一陣「韓流」來襲讓「高雄大家都消風」，呼籲高雄鄉親這回拚一下，讓蔡總統在高雄得票逾100萬票，超越她市長選舉在高雄得票99萬多票的紀錄，並讓民進黨提名的8席高雄立委參選人「八仙過海」。

卓榮泰表示，去年11月24日高雄市長選舉選錯人了，但明年1月11日要有正確選擇，不可以再錯一次，尤其年輕人更要走出來「一起下架吳斯懷」。（編輯：黃世雅）1081130