外傳勞基法將三修 許銘春：沒有規劃

（中央社記者張雄風台北2日電）媒體報導，行政院指示勞動基準法三修，勞動部長許銘春今天回應，雖然實務上有業者表示工時彈性不足，但她強調，「現在並沒有要三修勞基法的規劃」。

媒體報導勞基法將三修，行政院今天澄清說明，未指示勞動部啟動「勞基法三修」程序。勞動部長許銘春今天出席「108年國家職業安全衛生獎」頒獎典禮，接受媒體聯訪時說，勞基法並沒有要修法，縱使要修法，也必須傾聽勞工心聲，廣泛收集意見，有共識才決定是否要修法。

由於工商界反映希望再修勞基法，許銘春表示，不能只聽工商界的聲音，也必須了解勞工的需求，勞基法是攸關千萬名勞工的權益，並強調「現在並沒有要三修勞基法的規劃」；但針對前2次修法，有一直了解勞動實務現場是否面臨問題。

她說，業者現在大多主張工時的彈性不足，但在二修勞基法時也給了每3個月不得超過138小時的彈性；有些是業者不了解相關規定，有些則認為不夠，但工時到底要怎麼解決，會再與勞資雙方取得共識再討論。

另外，台北港區內昨天下午承包「中油觀塘煤氣接收工程」包商進行沉箱儲存作業時發生意外，造成3名移工死亡。許銘春說非常遺憾，當下立即派員到現場檢查，目前已要求現場停工，相關的責任也一定會追究。

許銘春說，已要求雇主負起相關的補償責任；勞動部也會發給3名罹難者家屬各新台幣10萬元慰問金，並協助家屬來台處理後事；也會在職災地圖上公布發生事故的單位名稱與負責人，呼籲所有事業單位重視。（編輯：張芷瑄）1081202