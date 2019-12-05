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鄭正鈐：存款非0元 不動產為集資合購

最新更新：2019/12/05 18:51
國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐5日舉行記者會表示，他的存款、現金為0指的是「0筆」，而非「0元」；長期持有的不動產是親朋好友集資購買，為保值與防老，是合法且正當的個人理財，房貸也是共同負擔。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月5日
國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐5日舉行記者會表示，他的存款、現金為0指的是「0筆」，而非「0元」；長期持有的不動產是親朋好友集資購買，為保值與防老，是合法且正當的個人理財，房貸也是共同負擔。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月5日

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）中國國民黨新竹市立法委員參選人鄭正鈐今天表示，他的現金存款非0元，長期持有的不動產是親朋好友集資購買，為保值與防老，是合法且正當的個人理財，房貸也是共同負擔。

民主進步黨新竹市立委參選人鄭宏輝下午舉行記者會說，鄭正鈐近2年來欠債官司不斷，從司法院公開網站搜尋，欠債被債權人追討總額竟達新台幣3230萬元。

他說，日前接獲鄭正鈐債權人投訴，鄭正鈐欠債未還、有官司在身，質疑鄭正鈐究竟從事什麼事業，需借貸如此龐大金額且無法償還，導致受害人不斷增加，希望鄭正鈐說清楚、講明白。

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷也舉行記者會表示，鄭正鈐財產申報中存款、現金資料都是0，看不出收入來源，再從債務狀況反推，每月需繳貸款數十萬元。

她說，鄭正鈐買台北市內湖區的房子，經查實價登錄資料，公元2012年前後沒這樣的行情價格，懷疑貸款成數很可能超過當時限制，要求鄭正鈐回答相關疑惑。

鄭正鈐舉行記者會說，依公職人員財產申報相關規定，存款總額超過100萬元才須申報，他的存款、現金為0指的是「0筆」，而非「0元」；不過，鄭正鈐未說明存款有多少。

鄭正鈐表示，不動產多年來還款都沒問題，「如果沒繳貸款，房子早就被法拍了」。

他說，財產申報中的8600萬元貸款為原始抵押設定金額，實際上銀行貸給他約6000多萬元，這是助理筆誤，設定額寫成尚欠額，目前已向選舉委員會申請更正。

至於官司纏身，鄭正鈐說，幫朋友忙投資創業，結果被朋友倒了，他是受害者，才產生一些法律紛擾，目前都在司法程序中。（編輯：李明宗）1081205

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（中）5日舉行記者會指出，國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐欠債未還、有官司在身，質疑鄭正鈐究竟從事什麼事業，需借貸如此龐大金額且無法償還，導致受害人不斷增加。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月5日
民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（中）5日舉行記者會指出，國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐欠債未還、有官司在身，質疑鄭正鈐究竟從事什麼事業，需借貸如此龐大金額且無法償還，導致受害人不斷增加。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月5日
時代力量新竹市立委參選人高鈺婷5日舉行記者會，針對國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐的財產申報內容提出質疑。（高鈺婷競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年12月5日
時代力量新竹市立委參選人高鈺婷5日舉行記者會，針對國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐的財產申報內容提出質疑。（高鈺婷競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年12月5日
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