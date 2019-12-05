談女力參政 蘇巧慧：護立院主席台時才有性別差

（中央社記者葉臻新北5日電）民進黨立委蘇巧慧今晚出席「北大沙龍系列講座－女力參政」時笑說，現在只有在保護立法院主席台、打架的時候才有性別差距，女立委可以不用出拳，只要負責擋就好。

尋求連任的民進黨新北市第5選區（樹林區等）立委參選人蘇巧慧晚間在國立台北大學三峽校區舉辦「女力參政」講座，與台北市議員林亮君、苗博雅及民進黨新北市第12選區（汐止區等）立委參選人賴品妤，針對女性從政及香港狀況與學生進行會談。

會中，蘇巧慧笑說，現在男立委與女立委已經沒有什麼差別，「立法院唯一有性別差距的時候，就是保護主席台打架的時候」，回到體力上才會有差，比較容易攻的地方派男立委，女立委則負責鎮守山海關，「不用出拳，只要負責擋就好」。

蘇巧慧表示，雖然大環境還是存在一些限制，但讓自己在一個沒有設限的環境，是最重要的事情，如果有一天能不先想到性別就去做，那就成功了。保持好、建構好自己的氣場及狀況，就可以不用害怕，就能獲得尊重。

林亮君說，所有人都是從菜鳥開始，受傷跌倒才會慢慢進步。在性別議題上，也發生過在選舉期間拜票時被性騷擾，但當時助理發現後馬上把人拉開，明確地讓對方知道這樣的行為是不可以的。

苗博雅指出，女性參政得面臨社會上的刻板印象，傳統上覺得男性比較適合參政，女性如果表現得堅強有魄力，就會被覺得是「恰查某」，男生卻被覺得是「立院戰神」。男生有流眼淚的空間，男人哭，外界會覺得鐵漢柔情；女生哭，大家就會覺得是愛演戲的花瓶，要撕除這樣的標籤，需要一定的努力。

會後，蘇巧慧接受媒體聯訪時表示，現在女性參政越來越多，透過講座，可以讓有興趣的學生直接面對面了解參政的現況、趨勢及優缺點，讓青年參與公共事務。（編輯：戴光育）1081205