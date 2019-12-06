韓國瑜張善政參訪旺宏 發表半導體政策宣言

國民黨總統參選人韓國瑜（右2）與副總統參選人張善政（左2）6日參訪旺宏電子，由董事長吳敏求（右1）接待。韓國瑜與張善政兩人試穿無塵衣。中央社記者張建中攝 108年12月6日

（中央社記者張建中新竹6日電）國民黨總統參選人韓國瑜與副總統參選人張善政今天參訪旺宏電子，發表半導體政策宣言，包括擴大學校人才培養、打造台灣成為國際半導體人才中樞、設立主權基金與鼓勵研發。

韓國瑜與張善政中午先與旺宏董事長吳敏求餐敘，隨後體驗穿著無塵衣，參觀自駕車、遊戲機等旺宏產品應用，並聽取吳敏求的簡報。

韓國瑜說，他跟張善政對台灣高科技半導體有一些基本看法，未來大數據、物聯網、人工智慧及5G應用普及，多元應用導向的半導體將會承擔更關鍵的角色。

台灣已經是半導體大國，韓國瑜表示，應該進一步掌握先機，以更前瞻的政策引導產業發展，奠定未來智慧科技時代在國際市場的永續優勢。政府與業者是夥伴關係，期待共創更美好的半導體時代。

張善政說，經濟政策裡面對於半導體有特別著墨，台灣半導體已經是世界上數一數二國家，未來智慧科技時代將更重要，半導體政策宣言是希望讓半導體比現在更厲害。

張善政進一步說明半導體政策宣言指出，第一、學校人才培養要繼續擴大規模，讓國內半導體人才不虞匱乏。第二、希望台灣變成國際半導體人才中樞，期待國際很多研發中心能到台灣，與台灣完整供應鏈搭配，且要放寬人才進來的法規，白領階級、中高階經理人進到台灣來就業的法規要鬆綁。

第三是要有主權基金，張善政說，主權基金要到國外投資非常好的半導體標的，希望透過主權基金出去併購，讓台灣能掌握絕大部分國際半導體供應鏈核心。

第四是要延攬研發人才，張善政表示，希望優秀年輕人透過政府機制可以很快到優質科技業者裡面從事研發工作，他提到，對科技業者研發投資應更彈性認定，相關標準認定要尊重專業，不能從稅方面來看，要從真正研發實務來看。鼓勵研發在台灣生根。

韓國瑜先前說和民進黨副總統參選人賴清德及台北市長柯文哲是被網軍霸凌的三兄弟，總統蔡英文反指賴清德不想和韓國瑜當兄弟。

韓國瑜今天受訪表示，蔡總統不要關心賴清德要不要當他的兄弟，應該關心賴清德想不想當她的副手，要關心賴清德內心狀態。

高雄市新聞局長王淺秋請辭，轉任韓國瑜競選辦公室總發言人，韓國瑜表示，競選團隊各有各的角色，各有各的功能。

王淺秋上午召開記者會，質疑文化部所屬中央廣播電台用人民納稅錢下臉書廣告推播黑韓新聞，韓國瑜說，中央廣播電台預算是政府的預算，納稅人的錢，怎麼可以拿來打擊反對黨總統參選人，這已經不是道德問題，明顯違法，台北地檢署應該立案調查。

有關蔡總統提出成立數位發展部，張善政表示，他今年初就講要做數位國家公投，裡面最重要訴求就是成立位階等同於國發會的實質部會，叫做數位創新委員會，很不幸公投被中選會認定是違法，人民連公投機會都沒有。

張善政與韓國瑜都說，蔡總統的成立數位發展部政策是抄襲。張善政表示，好的政策歡迎抄襲，不過從頭抄到尾，「乾脆換我們來執政」。（編輯：謝佳珍）1081206