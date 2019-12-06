張小月：反併吞法限制嚴峻 台商確有疑慮

海峽交流基金會6日舉行第10屆董監事會第9次聯席會議，由董事長張小月（站立者）主持。中央社記者繆宗翰攝 108年12月6日

（中央社記者繆宗翰台北6日電）海基會董事長張小月今天表示，反滲透法立法與中共代理人法並無關聯，也一定會做到勿枉勿縱，台商可以放心。她也提到，國民黨立院黨團提出的反併吞法限制嚴峻，台商確有疑慮。

為強化國家安全，民進黨立法院黨團提出反滲透法草案，11月29日在立法院會順利逕付二讀；國民黨團提出反併吞中華民國法草案，希望逕付二讀與反滲透法草案併案協商，但立法院會12月6日表決不通過。

海峽交流基金會下午舉行第10屆董監事會第9次聯席會議，張小月在會前受訪時，被媒體記者問到是否進一步了解台商對相關修法的態度。

她表示，台灣面對陸方滲透、顛覆、破壞，反滲透法立法有必要性，但會從保障國家安全、堅持自由民主的觀點出發，一定勿枉勿縱，不會侵害人身自由。

張小月表示，台商有疑慮的其實是中共代理人法，過去這段時間海基會也與相關部門溝通；目前討論的反滲透法是完全不一樣的東西，與台商無關，台商不需擔心。

國民黨立法院黨團提出的反併吞中華民國法草案，共有15條條文。草案明定，通謀敵對組織或敵對組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑等。

張小月則表示，反併吞法內容相較反滲透法更為嚴峻，台商當然有疑慮，這段期間也有所反映。

她也在聯席會議開場時引述國際貨幣基金評估，表示明年國際景氣將出現微幅曙光，全球經濟成長可望從今年的3%，回升至3.4%；中國大陸受到美中貿易戰衝擊，經濟表現會持續放緩，預計明年經濟成長率從今年6.1%「跌破6」，降至5.8%。

張小月表示，對於多數台商所反映，包括返台投資、產業轉型及資金匯回等需求，海基會努力促成「境外資金匯回管理運用及課稅條例」等修法，也盡力聯繫接洽工研院等產學研發機構，協助台商進行產業轉型升級，同時也提供有意返台投資的台商聯繫和訊息服務。

她並強調，國際局勢瞬息萬變，兩岸關係鑲嵌在全球與亞太區域情勢當中，必須要時時留意情勢變化，即時靈活因應各項挑戰。無論台商在這一波國際變動局勢當中，預備回流或轉往新南向國家，海基會都積極扮演溝通協調角色，提供最實質的協助。（編輯：林克倫）1081206