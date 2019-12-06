綠批王淺秋請辭白花辦公室裝修費 市府：沒問題

（中央社記者陳朝福高雄6日電）高雄市長韓國瑜請假參選總統，包括今天請辭的新聞局長王淺秋，市府已有多名局處首長先後離職，民進黨議員簡煥宗質疑當初白花為市長和首長裝修辦公室的錢；市府回應沒這問題。

簡煥宗表示，韓國瑜上任為展現執政新氣象，改裝市府鳳山行政中心市長室及其他局處辦公室，裝修改裝不僅花費新台幣近千萬元，還鬧出風波，現在首長落跑，不僅辜負當初用意和考量，這些錢也都白白浪費掉了。

不過，新任新聞局長丁樂群表示，局處首長離職後的辦公室都有繼任者繼續使用，例如自己接任新聞局長，仍會視業務需求和狀況，在市府鳳山行政中心和四維中心辦公室兩邊跑上班，沒有外界擔心的問題。

高雄市政府原位於苓雅區四維三路，縣市合併後，鳳山區光復路二段的高雄縣政府辦公大樓也成立鳳山行政中心，與原高市府的四維中心各有一間市長室，前市長陳菊則多在四維行政中心上班開會。

韓國瑜上任後，規劃將市長室遷到鳳山，並相中鳳山行政中心2樓海洋局的空間，再將位於四維中心3樓的市長室移作海洋局辦公室。

在辦公室改裝期間，海洋局50多名員工只能暫棲大禮堂辦公，簡煥宗等市議員當時質疑，因韓國瑜不習慣原本的市長室，致使海洋局員工得大搬家，辦公環境相當克難。

高市府鳳山行政中心包括水利局、教育局、市長室、新聞局、原住民事務委員會等局處；四維行政中心有社會局、財政局、主計處、捷運局、行政暨國際處和主計處等。

韓國瑜去年當選高雄市長後，一年來市府團隊先後請辭局處首長，包括社會局長葉壽山、行政暨國際處長王智立、觀光局長潘恒旭、環保局長袁中新及新聞局長王淺秋；另有觀光局主任秘書高美蘭。（編輯：洪學廣）1081206