羅文嘉：陳宜民一時衝動能理解 黃昭順比較壞

（中央社記者葉素萍台北9日電）國民黨立委陳宜民涉推女警，稱會謙卑接受批評。民進黨秘書長羅文嘉今天說，看不到陳宜民有道歉誠意，他能理解陳宜民當時一時衝動，但「黃昭順比較壞」，是她把國民黨立委陳玉珍手塞到門縫。

國民黨立委陳玉珍前往外交部陳情，在衝突中受傷，被緊急送往台大急診室就醫；媒體報導，影片顯示，陳玉珍的手原本已脫離門縫，卻被國民黨立委黃昭順送去「被門夾」。

在外交部的衝突中，陳宜民涉推擠女警，陳宜民昨天說，會以最謙卑態度接受批評。

羅文嘉今天出席民進黨舉辦的美麗島40週年紀念活動，他受訪指出，每個人都會犯錯，犯錯沒關係，真心誠意道歉就好，負起責任，他看到陳宜民所寫的道歉文，「讓人家看不到有道歉的誠意」。

羅文嘉也說，讓他比較感慨的是黃昭順，他看到網路上影片，是黃昭順把陳玉珍的手塞到門縫，陳玉珍手收出來，黃昭順還把陳玉珍的手塞進去，不讓陳玉珍走，再把門壓住，「這個比較壞一點」，至於陳宜民站在當時情境，一時衝動做的事情，比較能夠理解，黃昭順比較壞。

羅文嘉指出，網路上的影片他看十來次，現在看還是覺得很好笑。

羅文嘉表示，事發當天他剛好在高雄立委參選人劉世芳場合提到黃昭順，講到今年4月黃昭順提兩岸人民關係條例相關修法，要開放讓中國大陸人士只要符合幾項條件就可定居台灣，6個月後可申請使用健保資源，當晚黃昭順表示要告他與劉世芳，「所以我說她壞嘛！」

他說，相關提案立法院關係文書清清楚楚，條文白紙黑字，黃昭順最後也撤案了，卻要告人家，永遠都是別人的錯，永遠把責任推給別人，不檢討自己。

民進黨副秘書長林飛帆則說，陳宜民的臉書發文還是比較少談到對員警的抱歉，國民黨內有聲音希望陳宜民誠懇致歉，期盼陳宜民向被攻擊員警、公務人員致歉。

林飛帆說，不希望看到國民黨在大選過程做這麼多的政治操作，特別是在外交部的抗爭，政治操作這些議題沒有必要。（編輯：黃國倫）1081209