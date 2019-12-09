黃國昌促通緝犯查詢系統整合 提供完整資訊

時代力量立委黃國昌9日上午舉行記者會，質疑檢警通緝犯查詢的「4大系統」沒有整合，有的資料不完備，有的沒有提供照片，要求相關單位改善。中央社記者吳家昇攝 108年12月9日

（中央社記者王揚宇台北9日電）時代力量立委黃國昌今天質疑檢警通緝犯查詢的「4大系統」沒有整合，有的資料不完備，有的沒有提供照片，要求相關單位改善，日後他將拜會行政院政務委員羅秉成，推動整合。

法務部檢察司科長紀致光回應，並非所有案件都是經法院判決確定，若一次將全部資訊公布在網路上，恐讓社會大眾有先入為主的觀念，甚至是被媒體定罪；若不是重大案件，民眾若有完整資料，還是可以查到相關人。

黃國昌今天召開「貪污通緝犯趴趴走，反貪腐淪為笑話」記者會，法務部檢察司科長紀致光、刑事局長黃明昭等人受邀出席。

黃國昌表示，他多次於立法院質詢時要求，對於被通緝的貪污犯，要建立完整的查詢系統，但目前仍陷入「貓抓老鼠」狀態，到底哪個環節有問題。

黃國昌除舉多起通緝案，例如李慶華案、徐享崑案，也質疑現行的通緝犯資料查詢（公告）平台中的4大系統，資訊殘缺不全，有的要輸入身分證字號才能查詢，有的沒有附上通緝犯照片，沒有照片要怎麼讓民眾協助查緝、沒有完整資訊如何發揮通緝公告的效果，現行刑事訴訟法條是這樣規定的嗎。

黃國昌說，他請相關單位以書面回覆說明現狀及未來如何改進，收到回覆後，他日後將拜會羅秉成，繼續推動相關整合工作。（編輯：謝佳珍）1081209