政黨票要投誰 張善政：3張票都支持國民黨

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨副總統參選人張善政曾表示，無法昧著良心替國民黨不分區名單背書。張善政今天則指出，他身為國民黨提名的參選人，個人3張票都是支持國民黨，但民眾不爽的感覺必須要承認。

張善政上午接受廣播媒體專訪時表示，他不後悔跟國民黨總統參選人韓國瑜搭檔參選，目標就是要下架總統蔡英文，因為蔡政府執政讓他看到腦充血，讓他覺得若讓蔡總統繼續連任，台灣會很糟糕。

對於韓國瑜日前指出，國民黨不分區名單確實對民調有影響。張善政表示，這個他承認。主持人周玉蔻追問，那是蔡總統可惡，還是國民黨主席吳敦義可惡？張善政說，「民進黨的不分區名單不漂亮，國民黨的也不漂亮，兩邊都不漂亮，就這麼簡單，妳說蔡英文可惡、吳敦義可惡，兩邊各有責任」。

針對日前公開表示無法昧著良心幫國民黨不分區名單背書，張善政指出，他知道很多國民黨死忠的朋友對他很不高興，但也有很多朋友稱讚他敢講話，若當選，會是政府中的良心。而他身為國民黨提名的參選人，當然個人3張票都是支持該支持的國民黨，但是民眾不爽的感覺必須要承認。

張善政指出，國民黨不分區名單中有很不錯的人選，但是也不夠有代表性，他不是說名單內的哪些人不好，只是像新住民、年輕人及新創事業的代表都沒有，代表性不夠，會讓人覺得很難搞清楚國民黨的價值觀。

另外，張善政在節目上也一度與主持人周玉蔻爭論蔡總統的執政績效，張善政指出，他沒有看到蔡總統有做一件好事。周玉蔻則表示，現在台灣經濟有成長，股市上萬點。張善政說，「蔻蔻姊，妳拜託，蔡英文把你洗腦洗到不行了，我偏偏就是要說她（蔡總統）只做壞事，不做好事」。

對於被張善政說被洗腦，周玉蔻說，「這樣不尊重人。」並要求張善政把話收回，張善政表示，願意收回洗腦，但是不收回他說蔡總統做壞事的話。

張善政隨後也指出一例一休、年改、同婚、能源政策等他認為蔡總統做的壞事。他表示，社會越來越開放，本來就要容納同性戀，但是不能造成保守民眾的反彈，可以做得和緩一點。中南部鄉下、宗教團體反彈很大。「我們尊重同婚，但是過程不應該造成這麼大的對立」。

張善政也指出，曾有人告訴他「五顆核彈」中有一顆是對他而來，有人說他有小三、緋聞、性騷擾，以及花蓮震災善款的問題，請拿出證據，並歡迎檢舉。他也想知道自己做過什麼壞事。其中法務部次長蔡碧仲已幫他認證善款沒問題，至於小三的事情，他就等著接招。（編輯：黃國倫）1081212