選戰進入最後階段 蔡總統呼籲回歸理性選舉

總統蔡英文（左）12日上午出席桃園市2020全國慈惠堂挺小英後援會成立大會，會後受訪時表示，選舉已經進入最後階段，信口開河是不必要的，呼籲所有參選人應回歸理性來選舉，任意的貼標籤及指控都不是該做的事，自己也無以公務資源進行選舉的情事。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）總統蔡英文今天表示，選舉已經進入最後階段，信口開河是不必要的，呼籲所有參選人應回歸理性來選舉，任意的貼標籤及指控都不是該做的事，自己也無以公務資源進行選舉的情事。

蔡總統上午出席桃園市2020全國慈惠堂挺小英後援會成立大會，並於會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，國民黨總統參選人韓國瑜指控總統在網軍事件上要摸著良心，而國民黨副總統參選人張善政今天更點名總統「做了很多壞事」。蔡總統表示，以前總覺得韓國瑜是信口開河，怎麼連他的副手、做過行政院長的人都信口開河。

蔡總統說，選舉選到這個程度，如此信口開河是不必要的。最後關頭大家都很緊張，但還是要回歸理性來進行選舉，這樣信口開河沒有證據的話，任意的貼標籤、指控，都不是總統及副總統參選人該做的事。

蔡總統指出，網軍的相關個案目前已進入司法程序，也尊重司法處理。倒是良心這件事情，韓國瑜把高雄市從第一名的直轄市做到最後一名，相信很多人都會問，韓國瑜對於自己的表現，跟過去一段時間不負責任的態度，韓國瑜的良心應該要怎樣來回應這樣的事。

記者又問，韓國瑜妻子李佳芬表示，若以民調推估，蔡總統的選票能贏韓國瑜450萬票，這是一個笑話。蔡總統表示，韓國瑜不相信民調，為何又常要引述民調。不論民調怎麼做都會當參考，不過民進黨領先的趨勢確實是穩定的情況。但還是希望競選團隊、自己及支持者，在最後階段不要鬆懈，盡全力打選戰，爭取最多人的支持。

對於記者詢問，韓國瑜以「王子與乞丐的戰爭」來比喻民進黨與國民黨的選舉資源不對等的問題。蔡總統認為，韓國瑜講話沒有根據，也無具體事證，信口開河的習慣真的要改一改，做一個總統參選人不應該這樣講話，民進黨公私分明，絕無以公務資源來進行選舉的這種事情。

蔡總統表示，總統是24小時的工作，在國政優先的原則下進行競選活動，對於競選活動當中所應踐行的行政程序，也比照前任總統的做法，沒有所謂公務資源對選舉挹注的問題，不過蔡總統指出，要說國民黨是個沒有資源的黨，與一般的民眾的想法有落差，但選舉最重要的是人心的向背跟民意的支持，只要有人民的支持，人民就會幫助。

記者再問，韓國瑜曾在專訪中說民進黨操作網軍。對此，蔡總統指出，這句話顯現韓國瑜對自己不足的地方沒有深刻理解。年輕人有自己的想法、判斷及感覺，不是可被操弄的。在網路的世界裡面，有很多的年輕人很活躍，這些都是年輕人參與民主社會討論的一個過程，韓國瑜必須對年輕人的想法要有更好的掌握，這樣的說法對年輕人是不公平的。

記者又問，韓國瑜團隊繳交三立、中天、TVBS、公視等4家電視台協商舉行辯論，並希望不要獨厚三立電視台一事。蔡總統說，韓國瑜與國民黨對特定媒體特別敏感，自己已經不是第一次參選總統，每一次選舉的辯論事項，都會嚴肅且認真的面對，不論是政見發表會或辯論，並且認真準備。

蔡總統指出，自己的感覺是，在過去幾次的總統選舉裡，在辯論議題上做政治操作的都是國民黨陣營，這一次的操作手法跟過去也沒什麼兩樣，辯論是一件很嚴肅的事情，這樣做政治操作不好。

對於記者詢問，台北市長柯文哲表示，若身體夠好、沒意外的話，會在卸任後專心角逐2024年總統。蔡總統這表示，自己現在很努力的在選2020的總統連任，不過，比較確定的事情是自己不會參選2024年總統大選。

最後記者又問，有中國大陸人士經雙方旅行社協助，透過人頭協會取得「短期專業交流」向移民署辦理中國大陸人民來台一事。蔡總統表示，這件事確實讓國人很憂慮，也希望司法單位能夠盡快釐清事情，讓民眾有更完整的理解，政府也會持續讓國安更加完整，對於事件能更有力的掌握。（編輯：李錫璋）1081212